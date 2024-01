Cosa vedere in tv il giorno della Befana

L'Epifania, tutte le feste si porta via. Con l'arrivo delle celebrazioni per la festa della Befana si conclude ufficialmente il periodo festivo. Rimane però un ultimo giorno per poter beneficiare di un palinsesto creato quasi ad hoc per accontentare grandi e piccini, con pellicole assolutamente da non perdere. Ecco, allora, quali sono i film da vedere il giorno della Befana in tv.

I film da non perdere in tv il giorno della Befana

Desideria e l'anello del drago

La giornata della Befana inizia in tv alle 9.55 con la messa in onda su La5 di Desideria e l'anello del drago. Al pari di Fantaghirò o Sorellina, Desideria è uno di quei film per la tv degli anni Novanta, che di solito venivano mandati in onda in due episodi sui canali Mediaset durante le vacanze di Natale. Nello specifico, Desideria racconta la storia dell'omonima principessa protagonista interpretata da Anna Falchi, che tra magie, principi e una sorella invidiosa dovrà fare di tutto per avere il proprio lieto fine.

Viaggio al centro della terra

Appuntamento alle 10.15 su Rai Movie, invece, con Viaggio al centro della Terra, pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Jules Verne e adattata ai giorni nostri. La storia segue le avventure di uno zio (Brendan Fraser) e di suo nipote (il Josh Hutcherson diventato famoso per Hunger Games), che si trovano a viaggiare nel cuore della Terra, tra pericoli mortali ed esperienze indimenticabili.

Hugo Cabret

Dopo Viaggio al centro della Terra, sempre su Rai Movie, ma alle 11.45, viene mandato in onda Hugo Cabret, film fantasy e nostalgico diretto da Martin Scorsese che, attraverso questa storia, ha la possibilità di scrivere una dichiarazione al suo grande amore: il cinema. La storia è incentrata su un bambino che vive nella stazione di Parigi all'inizio del secolo scorso e che, facendo amicizia con una sua coetanea, si imbatte in un mistero che lo condurrà fino alla nascita della settima arte.

Oliver Twist

Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens e divenuto un classico della letteratura inglese, Oliver Twist è il film diretto da Roman Polanski che va in onda questa sera alle 14.35 su Iris. Si tratta della nota storia del ragazzino che dà il titolo all'opera, un orfano che finisce col vivere insieme a una banda di ragazzini indottrinati da un "criminale".

Casper

Appuntamento alle 16.16 su Italia 1 con una pellicola degli anni Novanta diventata un cult e visione quasi obbligata durante il periodo delle feste. Casper racconta la storia di uno scienziato (Bill Pullman) e di sua figlia (Christina Ricci) che attraversano il paese per "esorcizzare" una casa infestata. Tuttavia, tra i rumorosi e maleducati fantasmi che popolano l'antica magione, c'è anche il piccolo Casper, fantasma buono e gentile che farà amicizia con la protagonista.

Polar Express

Per quanto riguarda i film in tv la sera della Befana, non può mancare un altro classico delle festività natalizie come Polar Express, in onda questa sera alle 21.04 sul canale TwentySeven. Si tratta di un film d'animazione in CGI che racconta la storia di un bambino che, nella notte della Vigilia di Natale, intraprende un fantastico viaggio a bordo di un treno che ha come destinazione finale il Polo Nord.

Heidi

Su Canale 5 alle 21.38 c'è invece il lungometraggio animato dedicato a Heidi, la piccola e solare montanara che vive insieme al nonno tra i monti, con Peter come miglior amico, prima di essere costretta a trasferirsi a Francoforte per fare compagnia a Clara, una ragazzina su una sedia a rotelle.

Il magico mondo di Walt Disney

Su TV2000 alle 21.20 viene trasmesso un film biografico dedicato a Walt Disney, l'uomo che con la sua visione è riuscito a cambiare la storia del cinema e il modo di intendere l'animazione. Il magico mondo di Walt Disney è una pellicola assolutamente imperdibile per tutti coloro che hanno amato i lungometraggi nati sotto il segno di Mickey Mouse/Topolino.

Il marchese del grillo

Decisamente poco adatto ai bambini, Il marchese Del Grillo è un film che gli adulti ameranno (ri)vedere nella serata della Befana. Si tratta di un lungometraggio che non ha bisogno di grandi presentazioni, diventato un cult del cinema italiano e una vera e propria icona. Al centro del racconto c'è l'altrettanto intramontabile personaggio interpretato da Alberto Sordi, con la sua arroganza e la sua sete di potere (e di donne).

L'attimo fuggente

I consigli sui film da vedere in tv il giorno della Befana si chiudono con L'attimo fuggente, pellicola in onda questa sera alle 21.28 su Italia 1 e diventato un film intramontabile. La storia è quella del professor Keating (Robin Williams), un insegnante che comincia a lavorare in un collegio maschile e i cui insegnamenti anticonvenzionali porteranno non pochi scossi nella realtà secolare della scuola.