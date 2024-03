Usa pazzi di Cristiana Dell'Anna: così l'attrice italiana ha conquistato gli States

Dell'Italia non esportiamo soltanto bellezza e buon cibo, ma anche grandi talenti. È il caso dell'attrice Cristiana Dell'Anna che con il film Cabrini, sta conquistando l'America arrivando nella top five dei film più visti negli Usa. Il film che racconta la storia della santa Francesca Cabrini, patrona degli emigranti e fondatrice delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, ha colpito al cuore i gusti del pubblico americano, così come la recitazione della Dell'Anna, considerata ora una vera e propria star.

La classifica USA

La pellicola, prodotto da Angel Studios e diretta da Alejandro Gómez Monteverde, che aveva già firmato il precedente successo di critica e botteghino Sound of Freedom, è un'epopea di fede al femminile della santa che, partita da sant'Angelo Lodigiano, arriva nel cuore degli Stati Uniti seguendo i sogni e le sofferenze degli italiani cercavano fortuna in America. Il film non è ancora uscito nel nostro Paese, ma negli Usa è attualmente dietro a grandi blockbuster del calibro di Kung Fu Panda 4, Dune - Parte 2 e all'horror Imaginary.

La promozione americana

L'attrice è attualmente negli Stati Uniti impegnata nella promozione della pellicola e per lei si sono aperte le porte dei grandi show televisivi - tra cui anche The View sulla rete Abc dove è stata intervistata da Whoopi Goldberg - curiosi di ospitare e conoscere questo astro nascente del cinema.

Chi è Cristiana

Nata a Napoli, Cristiana ha già un curriculum di tutto rispetto. Già nota al pubblico italiano per aver interpretato molti ruoli di successo come Patrizia Santore, nella serie Gomorra. Molto apprezzata anche la sua interpretazione di Qui rido io, di Mario Martone, nel 2022, per cui ha ottenuto una nomination come Miglior Attrice non Protagonista ai David di Donatello.

Dopo aver preso parte all'acclamato E' stata la mano di Dio di, è stata co-protagonista dell'horror Piove e nel 2023 ha recitato anche in Mixed by Erry diretto da