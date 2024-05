David di Donatello, ecco tutti i premiati

- in aggiornamento -

Serata di premiazione della 69° edizione dei David di Donatello. L'evento, promosso dall'Accademia del Cinema Italiano e allestito al teatro 5 di Cinecittà, assegna i premi cinematografici più prestigiosi del nostro Paese. Alcune delle statuette, raffiguranti l'iconica scultura conisciuta in tutto il mondo, sono già state assegnate, mentre per altre bisognerà attendere la giornata di domani.

Ecco le premiazioni della serata

David dello spettatore. Il premio David dello spettatore va a Paola Cortellesi, che con il film "C'è ancora domani" (2023) è al suo esordio come regista. " Gli spettatori siamo noi, siamo tutti noi. Grazie ai 5 milioni di persone che hanno compiuto il gesto eroico dio uscire di casa, pagare il parcheggio e fidarsi di quello che abbiamo fatto. Grazie alla signora che mi ha detto: 'Sono stata una Delia ma ora non lo sono più'. Le vostre parole hanno scavalcato le chiacchiere da film e hanno dato un senso profondo a quello che abbiamo fatto ", ha dichiarato un'emozionata Cortellesi nel ricevere il premio.

Miglior film internazionale. Il premio Miglior film internazionale è andato a "Anatomia di una caduta", di Justine Triet.

Miglior Cortometraggio. A "The Meatseller", con la regia di Margherita Giust, va il premio per il Miglior Cortometraggio.

Migliori costumi. Il premio Miglior costumi va al film "Rapito", di Marco Bellocchio. La statuetta è stata consegnata ai due costumisti e scenografi Sergio Ballo e Daria Calvelli.

Migliore scenografia. Sempre a "Rapito" va la statuetta per Migliore scenografia. Il premio è stato consegnato ad Andrea Castorina per la scenografia e Valeria Vecellio per l'arredamento.

Migliore attore non protagonista. La statuetta come Miglior attore non protagonista è andato a Elio Germano, che ha recitato nel film "Palazzina LAF", diretto e interpretato da Michele Riondino. "Volevo condividere questo premio con Michele Riondino, che invito sul palco. Questo film è stato un po' una lotta. Anche noi andando in giro per l'Italia abbiamo capito che questo film che parla di lavoro, una cosa un po' dimenticata dal cinema, possa interessare ", ha dichiarato Germano, come riportato da SkyTg24. " Taranto è una città meravigliosa violentata dal profitto altrui. I film aiutano a farci quardare le cose se non possono cambiarle ", ha aggiunto.

Migliore attrice protagonista. Una commossa ed emozionata Paola Cortellesi ha ricevuto il David di Donatello per "C'è ancora domani" come migliore attrice protagonista. Le altre candidature in lizza erano: Isabella Ragonese (Come pecore in mezzo ai lupi), Micaela Ramazzotti (Felicità), Linda Caridi (L’ultima Notte di Amore), Barbara Ronchi (Rapito).

Migliore attore protagonista. Michele Riondino, per "Palazzina Laf", ha ritirato la statuetta per il Migliore attore protagonista. Il David è stato consegnato da Emanuela Giorgi. " Grazie a tutti quelli che mi hanno voluto qui questa sera, è come tornare a casa, come tornare in famiglia, il mio primo David era il 1974 a Taormina sono passati cinquant'anni per questo mi sento in famiglia ", ha dichiarato Riondino. Fra i candidati al premio, Pierfrancesco Favino (Comandante), Antonio Albanese (Cento domeniche), Josh O'Connor (La chimera) e Valerio Mastandrea (C'è ancora domani).

Migliore attrice non protagonista. Il premio come Miglior attrice non protagonista è andato invece a Emanuela Fanelli, che ha interpretato Marisa in "C'è ancora domani", film di Paola Cortellesi. " Per me è un onore partecipare con queste colleghe meravigliose. Sembrano frasi fatte ma è la verità. Non credevo di vincere. Grazie con tutto il cuore a Paola Cortellesi e per avermi reso un pezzettino in una cosa così grande che è diventato il tuo film, diventato così grande perché lo hai fatto tu" , ha dichiarato l'attrice ritirando la statuetta.

Fra le candidature i nomi di Romana Maggiora Vergano (C’è ancora domani), Barbora Bobulova (Il sol dell’avvenire), Alba Rohrwacher (La chimera) e Isabella Rossellini (La chimera).

Migliore sceneggiatura non originale. La statuetta per la Migliore sceneggiatura non orginale è andata a Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli per "Rapito". "L'età mi rende moderatamente soddisfatto ", ha commentato il regista. " Se non fossi stato premiato sarei stato moderatamente insoddisfatto". Fra i candidati per ricevere la statuetta Pietro Marcello, Maurizio Braucci e Maud Ameline (Le vele scarlatte), Giorgio Diritti e Fredo Valla (Lubo), Emma Dante, Elena Stancanelli e Giorgio Vasta (Misericordia), Armando Festa e Sydney Sibilia (Mixed by Erry).

Migliore sceneggiatura originale. Il premio per la Migliore sceneggiatura originale è andato a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi per il film "C'è ancora domani", che si conferma come una delle pellicole più premiate. "C'è ancora domani" ha vinto nella gara con "Il sol dell'avvenire", "Io capitano", "La chimera" e "Palazzina Laf".

Miglior esordio alla regia. Il premio per il Miglior esordio alla regia, com'era stata indovinato da molti, è andato a Paola Cortellesi, che con "C'è ancora domani" ha esordito proprio come regista. Fra i candidati c'erano Giacomo Abruzzese (Disco Boy), Micaela Ramazzotti (Felicità), Michele Riordino (Palazzina Laf) e Giuseppe Fiorillo (Stranizza d'amuri).

Miglior fotografia e montaggio. La statuetta è andata a "Io capitano" di Matteo Garrone. Il premio è stato ritirato da Paolo Carnera. Il David di Donatello per il miglior montaggio è andato al montatore Marco Spoletini.

Miglior canzone originale. Il David di Donatello è andato a Diodato per La mia terra, brano del film "Palazzina Laf". " Grazie per questo amore corrisposto, in particolare a Michele Riondino che mi ha coinvolto in questa opera così importante per la nostra terra. A Taranto la mia città che soffro dedico questo premio, invito tutti a venire a vedere quanto è bella nonostante tutto, lo dedico a tutti i tarantini anche quelli che non ci sono più e a quelli che credono che un futuro è possibile ", ha affermato l'artista.

David al miglior documentario. Per il film su Massimo Troisi, il David per il Miglior documentario è andato a Mario Martone per il suo "Laggiù qualcuno mi ama". "Massimo quaggiù qualcuno ti ama evidentemente ", ha commentato Mortone.

David alla carriera. Il David alla carriera è andato a Giorgio Moroder, compositore e produttore discografico conosciuto in tutto il mondo. Fra le sue opere più note, le colonne sonore di Fuga di Mezzanotte e Flashdance. Lavori che gli hanno portato tre Oscar, quattro Golden Globe e due Grammy. Il brano a cui è più affezionato? Take My Breath Away di "Top Gun", scritto insieme a Tom Whitlock.