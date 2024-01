"Pensati Sexy": la commedia di Amazon che punta su Diana del Bufalo e Valentina Nappi

C’è da dire che il settore italiano di Amazon Prime Video sta investendo molto in prodotti originali. Non solo serie tv di ampio respiro ma anche in film originali e, da quel che sembra, il colosso ha trovato nella commedia satirica il modo migliore per consolidare il suo pubblico (pagante). E nel nuovo progetto che arriverà in streaming il prossimo mese di febbraio, è stata scomodata persino Diana Del Bufalo per un film tutto da ridere che imita e prende in giro il mondo dell’hard all’epoca dei social (e non solo).

Con la ex "stella" di Che Dio ci aiuti nel cast c’è anche Valentina Nappi, celebre attrice di film a luci rosse. Con “Pensati Sexy”, questo è il titolo del film, chiara e ben mirata presa in giro al “Pensati libera” di Chiara Ferragni sbattuto in prima tv allo scorso Festival di Sanremo dalla ex influencer più amata del nostro Paese, il colosso di Amazon Prime Video mira alla conquista di nuovi orizzonti. Sarà la commedia giusta?

La trama è molto originale nella sua interezza, seppur il film non sarà il grande evento televisivo dell’anno ma, dal breve trailer che è stato diffuso in rete, di sicuro “Pensati Sexy” strapperà più di una risata. Al centro del racconto c’è Diana Del Bufalo, per l’appunto, nel ruolo di Maddalena. Lei è la pecora nera della sua famiglia. Ha vissuto in una sorta di campana di vetro e in un contesto molto cattolico, e in un mondo in cui gli uomini con cui esce – o sarebbe dovuta uscire - sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria e non ha nessuna prospettiva di crescita. Fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare qualcosa per diventarlo. Da quel momento nella sua vita appare un angelo custode molto particolare. Si tratta proprio di Valentina Nappi che, nel ruolo di se stessa, condurrà Maddalena in un’avventura divertente e tragicomica dentro se stessa e alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come… scrittrice.

Previsto per il 12 febbraio del 2024, oltre alle già citate Diana del Bufalo e Valentina Nappi in un ruolo in cui prende in giro la sua stessa professione, “Pensati Sexy” ha un cast molto corale che comprende Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci e Fabrizio Colica. Il trailer mostra le prime immagini e fa intuire quanto sarà scanzonata la storia e l’atmosfera del film.