Dirty Dancing, ecco in quale scena Patrick Swayze non sopportava la coprotagonista Jennifer Grey

Dirty Dancing è uno di quei film che non solo è riuscito a superare la prova del tempo, ma ha finito col diventare un nuovo classico della storia del cinema, uno di quei lungometraggi che non ci stanchiamo mai di rivedere e che, al pari di film come Pretty Woman e Notting Hill, ha cooperato a creare uno standard di romanticismo irrealizzabile. La storia, per i pochi che ancora non la conoscessero, è quella della giovane Baby (Jennifer Grey), una ragazzina un po' ingenua, che durante l'estate segue la sua famiglia in un villaggio vacanze attrezzato delle Catskills, meta turistica per famiglie benestanti. Qui entra in contatto con l'affascinante ballerino professinista Johnny (Patrick Swayze), con il quale inizierà una splendida storia d'amore, all'oscuro del padre snob di lei. Una storia d'amore che nasce e cresce sulle note di canzoni che i due protagonisti si trovano a ballare e che ha portato alla creazione di quella battuta ormai storica che recita che "nessuno può mettere Baby in un angolo."

Nonostante, però, Dirty Dancing racconti un sentimento capace di vincere gli ostacoli e persino il gap sociale, la realtà dietro lo schermo è ben diversa. È infatti noto che i due attori protagonisti non erano affatto pazzi l'uno dell'altra e, anzi, avevano un rapporto alquanto complicato. Da una parte, Jennifer Grey non apprezzava la lavorazione quasi "militare" richiesta da Swayze e quest'ultimo mal tollerava l'atteggiamento infantile e superficiale della sua co-protagonista. Il loro astio personale, però, non ha impedito loro di mostrare una forte chimica sullo schermo, che è uno dei motivi per cui il film piace tanto ancora oggi. Tuttavia esiste una scena che sembrerebbe aver messo davvero a dura prova i nervi di Patrick Swayze, che cominciò a non sopportare più l'atteggiamento della protagonista. La scena in questione è quella in cui Johnny sta cercando di insegnare a Baby la coreografia che dovranno interpretare insieme sul palco di un hotel per permettere a Johnny di non perdere uno stipendio. Durante queste prove si vede Johnny che alza il braccio di Baby, accarezzandole la pelle e facendole il solletico, spingendola a ridere.

In un'intervista riportata da Entertainment Weekly, il coreografo Kenny Ortega ha ricordato proprio il dover realizzare quella scena, svelando che quello che noi vediamo sul grande schermo non è una scena studiata a tavolino. Il fastidio che si vede sulla faccia di Patrick Swayze è vera e pura insofferenza. Il coreografo infatti ha raccontato che "eravamo in un edificio di lamiera e faceva un freddo cane. Erano le quattro del mattino. Patrick era così stanco che non vedeva l'ora di tornare a casa. E ogni volta che lui faceva questa cosa, lei ridacchiava e l'espressione sul volto di Patrick...

nessuno lo aveva diretto." Rivedere ora Dirty Dancing, dopo la condivisione di questo breve dietro le quinte, potrebbe forse cambiare la lettura della scena, ma di certo non cambierà il valore di un film che ha fatto la storia.