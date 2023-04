Dunkirk, così i veterani della Seconda Guerra Mondiale reagirono al film di Nolan

Dunkirk è il film firmato da Christopher Nolan che va in onda oggi, alle 18.47 su Iris. Con Dunkirk, Nolan porta sullo schermo un fatto realmente accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, che coincide col momento in cui Winston Churchill ha rifiutato un'alleanza dell'Inghilterra con la Germania, come viene raccontato anche nel film L'ora più buia.

Dunkirk, la trama

Nella tarda primavera del 1940 la Germania occupa la Francia e le truppe alleate sono costrette a eseguire una ritirata che li porta sulle spiagge di Dunkerque. Da una parte i nemici bloccano qualsiasi accesso via terra verso la libertà, dall'altra il mare ruggisce la propria potenza, intrappolando i soldati in un lembo di terra che rischia di essere la loro tomba, qualora qualcuno non intervenga a salvarli. La Royal Navy britannica ordina a tutti i mezzi di navigazione, di qualsiasi tipo, di mettersi a disposizione per prendere il mare per andare a salvare i propri compatrioti. Tra questi c'è il signor Dawnson (Mark Rylance) che decide di partire col proprio peschereccio insieme al figlio Peter (Tom Glynn-Carney) e all'amico George (Barry Keoghan). Il peschereccio riesce a salvare dalle acque un soldato sotto choc (Cillian Murphy). Intanto, via terra, due soldati, Alex (Harry Styles) e Tommy (Fionn Whitehead) cercano, insieme a un altro militare, ogni mezzo per abbandonare Dunquerque e salire su qualche nave-ospedale. A monitorare la situazione c'è un pilota (Tom Hardy), che taglia il cielo con il rombo del suo veicolo militare.

La reazione dei veterani

Non è certo un mistero il fatto che, tra i registi dell'età contemporanea, Christopher Nolan sia uno dei più divisivi. I suoi film sembrano essere realizzati per essere amati o odiati, senza comode vie di mezzo. Da una parte c'è chi applaude al genio che ha creato la trilogia del Cavaliere Oscuro, dall'altro ci sono migliaia di persone che lamentano uno stile freddo e asettico, che serve solo a mettere in mostra la tecnica, senza avere nulla da raccontare. Con l'uscita al cinema di Dunkirk, nel 2017, non sono mancati i detrattori della pellicola, che non hanno perso tempo a cercare di distruggere il film che racconta la cosiddetta Operazione Dynamo, ossia l'operazione quasi miracolosa con cui furono tratte in salvo le truppe di Dunkerque. Uno dei motivi principali per cui alcuni spettatori non hanno apprezzato il film è che le loro aspettative erano legate all'attesa di un film bellico. In molti si sono seduti in sala con l'idea di vedere un film di guerra canonico e quasi rassicurante nella struttura, come ad esempio poteva essere Salvate il soldato Ryan.

Nolan, però, non è mai stato davvero interessato a raccontare storie canoniche, che seguissero uno sviluppo lineare e facile da seguire. In Dunkirk, come in altri suoi lavori, Nolan si diverte a manipolare il tempo e la consequenzialità degli eventi, giocando con le attese del pubblico e privandole di qualsiasi punto di riferimento. Soprattutto, al regista non interessava raccontare il conflitto bellico in sé, ma ciò che esso lasciava nell'animo dei suoi protagonisti. L'eroismo, la paura, lo choc, la sopravvivenza: sono questi gli elementi che Nolan ha voluto mettere al centro del suo racconto e che hanno reso Dunkirk un film sull'umanità spezzata più che una pellicola di guerra.