E Rtl racconta Venezia

Non è la Rai. Invece è Rtl 102.5 la radio ufficiale dell'imminente Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e prende il posto di Radio Italia che ha raccontato le vicende del Lido per quattro anni. Di sicuro non c'è da meravigliarsi, visto che Rtl è la radio più ascoltata d'Italia e quindi non ha problemi né di diffusione né di struttura per seguire un evento del genere. Ma senza dubbio stupisce che (ancora) non sia una radio pubblica il partner ufficiale di una delle manifestazioni che più incarnano, in campo artistico, l'idea di italianità nel mondo. Ma questo è il libero mercato, bellezza, e bene ha fatto la Biennale ad affidarsi alla prima radio italiana che, tra l'altro, si presenta con una squadra al completo trasmettendo dal 27 agosto al 6 settembre dalle postazioni del Palazzo del Casinò.

Il sempre più versatile Luca Viscardi (nella foto) e la direttrice Ivana Faccioli racconteranno in diretta ciò che accade in sala e durante le presentazioni, mentre Ludovica Marafini si «specializzerà» nelle indiscrezioni e l'esperto Mario Vai fornirà recensioni praticamente istantanee dopo aver assistito alle anteprime. Infine, a confermare «l'impronta Rtl 102.5» saranno i quattro Dj set firmati sul red carpet da Jack Moure (Salvatore Laspina). Un piano d'azione da servizio pubblico.