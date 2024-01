Trionfo "Succession" e "The Bear": tutte le statuette assegnate agli Emmy Awards 2024

Incetta di premi agli Emmy Awards 2024 per Succession e The Bear. Le due serie si sono aggiudicate i principali riconoscimenti della 75esima edizione dei Primetime Emmy Awards tra i quali Miglior miglior serie drammatica e Miglior commedia con sei statuette ciascuno. Alla fine, con quattro mesi di ritardo a causa dello sciopero degli attori, la cerimonia degli Emmy al Peacock Theatre di Los Angeles si è conclusa con molte conferme e poche sorprese come la reunion dei cast di due serie cult - All in the Family e Ally McBeal - e il commovente ricordo di Matthew Perry.

La serata degli Emmy Awards 2024

La vittoria di Succession e The Bear era già stata ampiamente annunciata ai Golden Globes e ai Critics Choice Awards, dove entrambe le serie avevano già fatto incetta di statuette, ma è la conferma che le due serie hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. I premi più importanti della televisione sono andati anche ai protagonisti delle due serie. Per Succession, la saga della Hbo su una famiglia ricca e litigiosa e sul loro impero mediatico, hanno vinto Kieran Culkin (Miglior attore in serie drammatica) e Sarah Snook (Miglior attrice in serie drammatica). Mentre per The Bear, la commedia di FX/Hulu sullo chef di talento Carmen "Carmy" Berzatto e la sua conflittuale famiglia, si sono aggiudicati un Emmy Jeremy Allen White (Miglior attore in una commedia), Ayo Edebiri (Miglior attrice non protagonista in una commedia) e Ebon-Moss Bachrach (Miglior attore non protagonista in una commedia).

Ottimo risultato anche per la miniserie Beef - Lo scontro, creata dal coreano Lee Sung-jin per Netflix, che ha fatto mambassa dei premi nella categoria miniserie, conquistando cinque statuette. Niente da fare, invece, per le attrici italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, protagoniste della seconda stagione di The White Lotus, che si è aggiudicato una sola statuetta con Jennifer Coolidge, miglior attrice non protagonista. Quinta Brunson, la protagonista di Abbott Elementary della Abc è stata invece la prima donna afroamericana ad aggiudicarsi il premio come miglior attrice protagonista.

Tutti i premi degli Emmy 2024