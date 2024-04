La fabbrica di cioccolato e gli altri film da vedere stasera in televisione

Mentre su Canale 5 verrà trasmesso l'incontro di Champions League tra Real Madrid e Manchester City e su Italia 1 torna l'appuntamento fisso con Le Iene, sugli altri canali in chiaro del digitale terrestre ci sono molte pellicole che rendono difficile scegliere cosa vedere stasera in televisione. Ecco, allora, una breve guida tv per capire quali sono i titoli su cui puntare di più.



I film da non perdere stasera in televisione

La fabbrica di cioccolato

Il primo consiglio per la serata è La fabbrica di cioccolato, film diretto da Tim Burton che va in onda questa sera alle 21.26 su Italia 1. Tratto dall'opera omonima di Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato racconta la storia del piccolo Charlie (Freddie Highmore), un bambino povero che trova uno dei cinque biglietti d'oro che danno accesso alla misteriosa e leggendaria fabbrica del cioccolatiere Willy Wonka (Johnny Depp), noto tanto per la qualità del suo cioccolato quanto per la bizzarria del suo comportamento. Charlie conoscerà così un uomo strano, difficile da gestire, che ha in sé sia il seme del genio che quello della follia. Dalla stessa storia era già stato tratto nel 1971 il film con Gene Wilder dal titolo Charlie e la fabbrica di cioccolato.

Die Hard - Un buon giorno per morire

È disponibile anche il capitolo della saga dedicata al personaggio di John McLane, il detective interpretato da Bruce Willis. Il film, che rappresenta il quinto della serie cinematografica e dal titolo Die Hard - Un buon giorno per morire, va in onda questa sera alle 21.12 sul canale 20 Mediaset e racconta la nuova avventura di John McLane, che stavolta è costretto a volare in Russia e a insinuarsi in situazioni e realtà sempre più pericolose per salvare la vita al figlio, che giace improgionato in una prigione russa.

Exodus - Dei e re

Alle 21.25 su Nove, invece, si può vedere il film diretto da Ridley Scott e intitolato Exodus - Dei e re. La storia è quella biblica di Mosé (interpretato dal divo di Hollywood Christian Bale), che dopo essere cresciuto al fianco di Ramses (Joel Edgerton) scopre non solo di essere stato adottato, ma anche di appartenere all'etnia che, in Egitto, viene schiavizzata. Sopravvissuto a un tentativo di uccisione, Mosé prova a costruirsi una vita nuova, lontana dalla famiglia reale che prima l'ha cresciuto e poi ha cercato di ucciderlo. Tuttavia, quando una visione irrompe dietro le sue palpebre, Mosé decide di tornare in Egitto e sfidare il Faraone che aveva considerato alla stregua di un fratello per liberare gli ebrei dalla schiavitù.

La signora delle rose

Appuntamento, invece, alle 21.30 su Rai 1 per La signora delle rose, pellicola che punta a celebrare la bellezza delle piccole cose e fa un omaggio alla lentezza, bene sempre più necessario in un presente come quello attuale, in cui si pensa solo alla produttività a ogni costo. La storia è quella di Eve, una creatrice di rose molto nota, il cui vivaio sta attraversando un periodo di crisi economica che rischia di farla chiudere: la donna, però, ha un piano. Vuole creare una sorta di "rosa ibrido", partendo da una qualità di rose di cui esistono pochi esemplari e che è in possesso del suo rivale in affari.

Ma Eva sarà pronta a tutto per salvare quella che è l'azienda di famiglia.