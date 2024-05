The Fall Guy: polemica con Ryan Gosling per una battuta su Johnny Depp e Amber Heard

È appena arrivato in sala The Fall Guy, il nuovo film diretto da David Leitch e interpretato da Ryan Gosling e Emily Blunt, che continuano a giocare sul trend del barbenheimer che ha spopolato in tutto il mondo la scorsa estate. La storia segue le vicende di un stunt, Colt Seavers (Ryan Gosling) che, dopo un brutto incidente, viene richiamato sul set che segna il debutto dietro la macchina da presa della donna di cui è innamorato, Jody Moreno (Emily Blunt) e dal quale si è allontanato senza dire nulla, sentendosi un fallimento. Lo stunt, in realtà, viene richiamato sul set dalla produttrice Gail (interpretata dall'Hannah Waddingham che tutti hanno imparato a conoscere grazie alla serie Ted Lasso), che vuole il suo aiuto per ritrovare Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson, vicino ad essere il nuovo James Bond), il divo di cui Colt è la controfigura e che sembra essere sparito nel nulla.

Su Rotten Tomatoes, il sito aggregatore di recensioni, The Fall Guy ha ottenuto l'85% di recensioni positive dai critici di settore: David Leitch ha diretto un film quasi metacinematografico, che è tanto una dichiarazione d'amore verso gli stuntman quanto una panoramica divertente su cosa significhi realizzare un film. Tuttavia, nonostante l'ottimo riscontro da parte di critica e pubblico, il film con Ryan Gosling e Emily Blunt ha fatto scoppiare anche una polemica. In una scena del lungometraggio diretto dal regista di Bullet Train, il personaggio di Gail va a trovare Jody nella sua roulotte sul set. Senza voler fare spoiler, Jody in quel momento è molto scossa e l'interno del suo veicolo è in disordine, con fogli sparsi a terra e mobili distrutti. Il personaggio di Gail, guardandosi intorno, domanda: "Sono passati Johnny e Amber?"

La battuta, naturalmente, si riferisce al rapporto tra Johnny Depp e Amber Heard che, dopo essersi sposati e aver divorziato nell'arco di un anno, si sono impelagati in una querelle legale che ha portato in superficie un rapporto tossico, violento, che è poi confluito nel processo del 2022 che è stato trasmesso in diretta a livello globale e che ha portato il divo di Pirati dei Caraibi a vincere la sua causa per diffamazione, dopo che la Heard lo aveva denunciato e descritto come uomo che picchiava la moglie. La battuta presente in The Fall Guy ha scatenato lo sdegno di molti spettatori che hanno sfogato il proprio dissenso su X (l'ex Twitter). Secondo alcune testimonianze raccolte dal The Hollywood Reporter alcuni utenti non avrebbero affatto apprezzato il tono scanzonato usato dal film per "scherzare dell'abuso domestico che Amber ha sofferto per mano di Johnny. È il 2024, perché stiamo ancora scrivendo queste battute nei film?" Qualcun altro ha chiesto di sapere cosa lo sceneggiatore " trova divertente riguardo a un abuso domestico". Al di là degli schieramenti pro Johnny Depp o pro Amber Heard, gli spettatori in generale hanno polemicizzato sulla leggerezza con cui si è trattato un argomento tanto delicato come quello della violenza domestica, che al giorno d'oggi continua ad essere un tema molto "caldo". Su People sono apparse invece le testimonianze di chi hanno trovato la battuta irrispettosa, indelicata e deludente.

Al momento non ci sono state risposte da parte del cast di The Fall Guy né dalla Universal Pictures, che produce e distribuisce la pellicola.