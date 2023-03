Cinque motivi per cui Bullet Train con Brad Pitt è un film da non perdere su Amazon Prime Video

Tra le novità approdate su Amazon Prime Video nell'ultimo periodo, una nota di merito va senza dubbio a Bullet Train, pellicola firmata da David Leitch, regista che lavorò anche al primo capitolo della saga dedicata a John Wick. Tratto da dal libro di Kōtarō Isaka, dal titolo I sette killer dello Shinkansen, edito in Italia da Einaudi, il film è un action sui generis, divertente e violentissimo, che unisce i toni della commedia a quelli del thriller, senza rinunciare a un ritmo che tiene lo spettatore avvinto dall'inizio alla fine. Da questo punto di vista, Bullet Train è uno dei titoli più interessanti della stagione cinematografica appena trascorsa che merita senza dubbio una visione. E proprio per questo, ecco una lista di motivi per cui Bullet Train su Prime Video è un film da non perdere.

Di cosa parla Bullet Train?

Ladybug (Brad Pitt) è un criminale, un uomo esperto di furti che viene chiamato a sostituire un collega malato per portare a termine un colpo su un treno diretto a Kyoto. Ladybug (che in italiano, paradossalmente, significa coccinella) è convinto di essere un uomo perseguitato dalla sfortuna e l'unica cosa che vuole è ritirarsi a vita privata per poter ritrovare se stesso. Ed è questo quello che intende fare una volta portato a termine il compito di impossessarsi di una misteriosa valigetta. Peccato che questa sia oggetto di attenzioni e piani da parte di altri malviventi che sono a bordo del treno: come Lemon (Brian Tyree Henry) e Tangerine (Aaron Taylor-Johnson), che devono anche tenere sotto controllo il figlio di un mafioso sadico e violento. Sul treno, inoltre, c'è un uomo (Andrew Koji) che è alla ricerca di vendetta per quello che è successo al figlio, mentre una ragazzina dall'aspetto roseo (Joey King) sembra possedere un cuore nerissimo. Niente va secondo i piani e tutti i personaggi si trovano a dover improvvisare anche solo per cercare di restare in vita.

Il trailer

I motivi per non perdere Bullet Train

1) La comicità di Brad Pitt

Nel corso della sua lunga carriera, Brad Pitt è sempre stato molto bravo a reinventarsi, a non fossilizzarsi su un solo tipo di personaggio. Venuto alla ribalta come sex symbol che faceva girare la testa alle protagoniste di Thelma & Louise, oggi Brad Pitt è un interprete con grande esperienza, che ha lavorato con grandi registi, regalando anche interpretazioni memorabili, e che ora sembra scegliere soprattutto ruoli che lo fanno divertire, come dimostra ad esempio il cameo fatto nel film The Lost City. Ed è proprio il divertimento il tratto distintivo di Bullet Train: è puro cinema di intrattenimento, che fa passare un paio d'ore lasciando le preoccupazioni fuori dalla porta della sala cinematografica. E questo è possibile anche dalla comicità fisica e narrativa che Brad Pitt e il suo Ladybug riescono a mettere in scena, anche grazie a una sceneggiatura brillante.

2) Un film d'azione in uno spazio ristretto

Da che mondo è mondo, un thriller realizzato in uno spazio chiuso ha buone possibilità di essere più interessante degli altri titoli di genere che si disperdono tra grandi metropoli e set diversi. Dopotutto lo aveva dimostrato già Agatha Christie con Dieci piccoli indiani e Alfred Hitchcock con Nodo alla gola: una storia chiusa in un ambiente dal quale non si può scappare aiuta a creare una tensione maggiore, perché allo spettatore arriva la sensazione che i personaggi sono senza via di fuga e che, quindi, dovranno inventare modi e sotterfugi per rimanere in vita o sconfiggere l'antagonista di turno. Bullet Train funziona allo stesso modo: chiude tutti i personaggi all'interno di un treno scintillante che corre spedito verso quella che sembra essere una resa dei conti leggendaria.

3) Il cast stellare

Un altro punto di forza di Bullet Train è il cast artistico. Non solo perché esso coinvolge grandi nomi della settima arte, ma soprattutto perché offre allo spettatore un'orchestra di professionisti che lavorano insieme in modo così coeso da apparire straordinari. Soprattutto se si tiene conto che il film è pieno di scene di lotta che prevedono coreografie che devono essere precise al millimetro e che, dunque, dimostrano la collaborazione tra i vari componenti della troupe, ma anche il piacere di lavorare insieme. Un piacere che arriva direttamente allo spettatore, che si diverte insieme a loro.

4) La cultura pop giapponese

Bullet Train non presenta solo uno spazio chiuso e circoscritto per la sua storia, ma anche un luogo pieno di fascino perché in qualche modo lontano dagli standard occidentali. Il treno su cui i protagonisti si trovano a viaggiare per portare a termine la loro missione è uno scintillante treno giapponese, pieno di "gadget" e funzionalità così estranei ai mezzi di trasporto a cui siamo abituati da apparire quasi fantascientifici, come se appartenessero a una realtà altra che aspetta solo di essere scoperta. A questo si aggiunge anche una fascinazione per la cultura nipponica e, più in generale, asiatica, che sta prendendo sempre più il sopravvento e che è un bonus durante la visione.

5) Le guest star

Ultimo elemento di questa lista di buoni motivi per vedere un film d'alto livello riguarda le guest star. Durante lo svolgimento della storia e il disvelamento dei misteri che circondano i protagonisti, gli spettatori inciampano quasi per sbaglio in volti molto noti del cinema. Elencarli tutti significherebbe fare spoiler anche sulla trama diegetica del film, ma tra i tanti volti che appaiono di punto in bianco sullo schermo c'è anche Channing Tatum.

Bullet Train: come vederlo su Amazon Prime Video

Bullet Train è disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video, senza costi aggiuntivi. Basterà solo essere iscritti al piano Prime del colosso di e-commerce. Se già così non fosse, si può sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale a Prime Video, oppure provare la prova gratuita cliccando qui.