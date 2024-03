Fast and Furious - Hobbs & Shaw, come e perché è nata la saga spinoff?

La saga di Fast and Furious - che è appena arrivata al decimo episodio - è stata una saga di estremo successo che, nonostante la morte di uno dei suoi protagonisti, ha avuto la forza di andare avanti, continuare a fidelizzare il pubblico e creare una sorta di immaginario collettivo condiviso. Il successo della serie principale, poi, ha portato anche ad alcuni capitolo spinoff, come nel caso di Fast and Furious - Hobbs & Shaw, film che va in onda questa sera alle 21.24 su Italia 1.

Fast and Furious - Hobbs & Shaw, la trama

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) continua ad essere un poliziotto del Diplomatic Security Service, mentre Deckard Shaw (Jason Statham), con un passato nell'esercito inglese è ora criminale emarginato, che ha già assaggiato il sapore amaro della sconfitta. Hobbs e Shaw sono due personaggi che sembrano non avere niente in comune e nessuna utilità a condividere il proprio tempo, nonostante Shaw si diverti molto a provocare la sua controparte. Questo equilibrio, però, viene meno quando l'anarchico Brixton (Idris Elba), risultato di una manipolazione genetica e tecnologica, minaccia il benessere dell'umanità intera con un'arma biologica che, se liberata, potrebbe causare una vera e propria pandemia, capace di spazzare via la razza umana. Inoltre Brixton ha messo fuori gioco anche un agente dei servizi segreti (Vanessa Kirby), che è anche la sorella di Shaw. I due nemici, così, si troveranno a dover collaborare e a imparare a fidarsi l'uno dell'altro per evitare che l'indicibile avvenga.

Come e perché è nato Hobbs & Shaw?

Sarebbe facile riassumere il motivo dietro la produzione di Fast and Furious - Hobbs & Shaw con l'intenzione della Universal Pictures di portare un'altra proverbiale gallina dalle uova d'oro alla propria fucina di successo, dal momento che la saga di Fast and Furious ha sempre avuto un successo economico da non sottovalutare. In realtà, però, dietro questo spinoff c'è molto altro. Come è ormai risaputo, durante la lavorazione di Fast and furious 8 ci fu una querelle alquanto accesa tra Dwayne Johnson e Vin Diesel, che era stato accusato dal primo di essere un maschio alfa accecato dal proprio ego, al punto da rendere difficile la lavorazione per tutti gli attori sul set. Nonostante poi la diatriba sia stata resa più "diplomatica" da dichiarazioni successive di Johnson, che asserì di aver chiarito con la co-star, era chiaro che ormai c'era una spaccatura che non poteva essere ignorata. Questo, naturalmente, portò a dei problemi per la casa di produzione. Da una parte non si poteva di certo andare contro a Vin Diesel, che era il volto e il cuore dell'intera saga di Fast and Furious, Dall'altra, però, essa non voleva rinunciare al peso commerciale di Dwayne Johnson, divo amatissimo del pubblico, che di certo avrebbe potuto garantire un ottimo riscontro al botteghino. Inoltre, stando a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, sul set dell'ottavo episodio, i produttori e i rappresentanti dello studio notarono che c'era una forte chimica tra Johnson e Jason Statham, che avevano dei dialoghi brillanti che sembravano in grado di rubare la scena. Proprio questa chimica avrebbe spinto a pensare davvero e in modo concreto a una saga spinoff. Secondo alcune voci, riportate sempre da IMDB, proprio la decisione di fare un film incentrato sul personaggio di Hobbs fece scoppiare in modo definitivo l'astio tra Vin Diesel e il suo collega: Vin Diesel, infastidito dal peso che Johnson stava ottenendo, decise addirittura di eliminare alcune scene di Johnson, azione che poteva compiere in qualità di produttore. Dwayne Johnson, comunque, uscì dalla saga principale, annunciando che non sarebbe tornato per i capitoli successivi proprio perché non voleva lavorare di nuovo con Vin Diesel e si dedicò invece allo spinoff che, come scrive Coming Soon, è stato prodotto dalla Seven Bucks, che è la casa di produzione di Johnson. In questo modo l'attore dimostrò in modo inequivocabile che voleva prendere le distanze dalla saga principale e fare un film a modo suo, dove forse non doveva sottostare alle decisioni di Vin Diesel. Il film uscì nel 2019, per la regia di David Leitch e alla sceneggiatura vide il ritorno di Chris Morgan, autore della saga principale. Fast and Furious - Hobbs & Shaw portò anche al ritardo della produzione del nono episodio della serie originale e questo fece cadere delle "accuse" sulle spalle di Dwayne Johnson da parte dell'attore Tyrese Gibson, che parlò pubblicamente contro il collega, rimproverandolo per aver rovinato la "famiglia" di Fast and Furious per il proprio ego.