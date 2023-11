Il film che ha fatto "innamorare" Bradley Cooper e Lady Gaga

Era il "lontano" (ma non così tanto) 2018 quando il film di A star is Born ha fatto capolino nelle sale cinematografiche diventando un vero e proprio fenomeno tra il pubblico pagante (e non solo). Prodotto e diretto da Bradley Cooper – ora al timone di Maestro per Netflix -, l’attore di Hollywood ha portato sul grande schermo una storia di amore unica nel suo genere, raccontando della relazione tra Ally, cantante in ascesa, e Jackson Maine, stella del country con la dipendenza da alcol. Un film che ha convinto tutti, critica e pubblico, vincendo l’Oscar come miglior canzone originale. Oggi, 17 novembre, ritorna in tv su Canale 5 per una prima serata carica di emozioni, di sentimenti e buona musica. Sì, perché A Star is Born oltre a essere un romance puro e di rara bellezza è anche un musical di ottima fattura, reso tale grazie alla voce intensa di Lady Gaga.

Lady Gaga: è nata una (vera) stella

Cantante e poi attrice. La regina dei "little monsters" con questo film ha trovato il modo di consacrarsi anche nel mondo del cinema oltre che in quello musicale. Dopo il ruolo ottenuto nella stagione 5 di American Horror Story, dove ha interpretato una vampira dal fascino seducente, in A star is Born viene "spogliata" di lustrini e paillettes e Lady Gaga si mostra come una donna semplice, imperfetta e con un grande sogno da rincorrere. Nel film quel sogno si avvera ma a caro prezzo. Una storia non originale ma coinvolgente e emozionate che Bradley Cooper ha saputo adattare per il grande schermo e con i tempi moderni. Di fatti, il regista ha riscritto il film degli anni ’70 che fu interpretato da Barbra Streisand e che, a sua volta, era già un remake del film omonimo del 1937 e poi portato sa Broadway nel 1954 con Judy Garland. Un lavoro per nulla facile che è stato reso eccellente proprio grazie all’alchimia tra i due protagonisti che sullo schermo si sono amati come una vera coppia.

Quell'amore nato sul set

Otre al successo commerciale, A star is Born ha popolato le prime pagine dei magazine di gossip a causa della presunta relazione amorosa tra la Gaga e Bradley Cooper che, secondo i ben informati, sarebbe nata proprio sul set. Una liaison mai confermata dai diretti interessati – che su questo gossip hanno giocato molto – ma che ha segnato comunque la fine della storia tra Cooper e Irina Shayk, la super fotomodella dai profondi occhi azzurri e il fisico mozzafiato. Le tante notizie sulla rottura e quelle sulla storia tra Bradley e la cantante hanno permesso al film di restare sulla cresta dell’onda e macinare un consenso dopo l’altro, diventando poi un classico della cinematografia moderna.