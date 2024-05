Principi, cowboy e servizi segreti: i film da non perdere questa sera in tv

La prima serata di questo mercoledì di maggio è ricca di titoli e film che potrebbero stuzzicare la curiosità di numerosi spettatori. Ecco allora una piccola guida per scoprire quali sono i titoli da non perdere stasera in tv.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Il principe cerca figlio

Era il 1988 quando nelle sale cinematografiche arrivò Il principe cerca moglie, pellicola diretta da John Landis che vedeva come protagonista Eddie Murphy nei panni di un principe africano che volava a New York per vedere il mondo, innamorandosi poi della figlia di un ristoratore. Un vero e proprio film di culto della settima arte, che di certo non avrebbe avuto bisogno di un sequel. Ma nel 2021 su Prime Video ha fatto il suo debutto Il principe cerca figlio, disponibile stasera in tv alle 21.27 su Italia 1. Il lungometraggio prende il via trent'anni dopo i fatti narrati nel primo capitolo e vede il principe Akeem, diventato ormai re, volare di nuovo verso New York alla ricerca di un figlio "perduto" che potrebbe salvare il suo regno.

Ritorno a Cold Mountain

Per gli spettatori appassionati di melodramma e di storie romantiche, alle 21.15 su La7 va in onda Ritorno a Cold Mountain. Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Frazier, il film racconta la storia d'amore tra la bella Ada Monroe (Nicole Kidman) e il carpentiere Inman Balis (Jude Law): una storia d'amore che rischia di essere spenta per sempre dallo scoppio della Guerra di Secessione che porta Inman al fronte e Ada a combattere da sola contro una società che ha lasciato le donne senza protezione. Mentre Inman decide di disertare per tornare dalla donna che ama dopo aver rischiato la vita, Ada accoglie in casa sua Ruby (Renée Zellweger) e con lei dovrà fronteggiare altri pericoli.

Attacco al potere - Olympus has fallen

Film d'azione che sembra essere una copia di Die Hard, Attacco al potere - Olympus has fallen è il film che racconta la storia di Mike Banning (Gerard Butler), un soldato incaricato di fare la guardia del corpo del presidente degli Stati Uniti d'America (Aaron Eckhart), che viene però assegnato al Ministero del Tesoro quando il presidente lo incolpa di aver salvato lui e non la moglie durante un attacco terroristico. Ben presto, però, il presidente avrà di nuovo bisogno del suo uomo più fidato, quando la Casa Bianca viene presa d'assalto da un gruppo di terroristi. Appuntamento alle 21.30 su TV8

L'amore bugiardo - Gone girl

Alle 21.25 sul Nove va in onda L'amore bugiardo - Gone girl, film che mette in scena la deriva di un rapporto di coppia tossico, guidato da una persona narcisista. Protagonista è Amy (Rosamund Pike), una donna bella ed elegante, figlia di due scrittori che l'hanno resa il personaggio dei loro libri più celebri. Amy conosce Nick (Ben Affleck) a una festa a New York e in breve i due si innamorano e convolano a giuste nozze. Tuttavia la crisi economica cambia l'equilibrio della coppia e i due sono costretti a trasferirsi nel paesino natale di Nick e Amy comincia a vedere le sue fantasie andare in pezzi: perde il suo status sociale, Nick non sembra più l'uomo che ha sposato. Tutto cambia però quando Amy sparisce nel nulla e tutti cominciano a sospettare proprio di Nick. Ma è davvero così che stanno le cose?

Kingsman: Secret Service

Alle 21.10 su TwentySeven stasera c'è Kingsman: Secret Service, film che omaggia in chiave più ironica la tradizione legata ai film di James Bond. La storia è quello di un ragazzino problematico dei bassifondi londinesi (Taron Egerton) che scopre non solo che suo padre era una spia, ma che soprattutto c'è un posto per lui in un'accademia che lo trasformerà in un Kingsman. A fargli da guida ci saranno Harry (Colin Firth) e Merlino (Mark Strong), che lo coinvolgeranno in una lotta contro i piani diabolici di Valentine (Samuel L. Jackson) che vuole eliminare metà della popolazione.

Cielo di piombo ispettore Callaghan

L'ultimo film che vi consigliamo tra quelli disponibili stasera in tv è quello in onda alle 21.24 su Iris, Cielo di piombo ispettore Callaghan. Uscito nel 1976 e diretto da James Fargo, il film è il terzo capitolo dedicato al personaggio di "Dirty Harry", interpretato ancora una volta da un indimenticabile Clint Eastwood. Coi suoi metodi tutt'altro che ortodossi, Harry viene richiamato in servizio quando un gruppo di terroristi capeggiati da un reduce del Vietman tenta di far saltare in aria tutta la città di San Francisco.

Un classico del cinema da non perdere assolutamente.