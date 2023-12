Hollywood regina del cinema: ecco quali Paesi producono più film ogni anno

Nonostante sia stata scossa dal recente sciopero di attori e sceneggiatori che ha paralizzato l'intera industria per buona parte del 2023, Hollywood rimane ancora la regina del cinema. D'altronde che la cinematografia, perlomeno quella mainstream, fosse americanocentrica non era certo un mistero. Gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per numero di film realizzati ogni anno. Nel 2022, negli Usa sono state pubblicate 1.362 pellicole. Le produzioni americane sono quelle non solo più consolidate, ma che possono contare su una disponibilità economica che all'estero non c'è.

Al secondo posto si colloca la Francia, ma la distanza con Hollywood è siderale: lo scorso anno la nazione transalpina ha prodotto 395 film in tutto. Il cinema francese è sempre stato uno dei più attivi fuori dagli Stati Uniti, sia per quanto riguarda le commedie che per i film drammatici, d'autore e i documentari, grazie ai suoi registi e attori di fama internazionale come Roman Polanski, Jean Reno e Vincent Cassel.

Chiude il podio il Regno Unito, dove hanno visto la luce 295 tra lungometraggi e cortometraggi. I film britannici sono talvolta frutto di uno sforzo congiunto e parte di una produzione più ampia allargata ad altri Paesi: basti pensare alle opere di Christopher Nolan, celebre cineasta inglese abituato ormai a fare la spola tra Londra e l'America per i suoi lavori internazionali.

In quarta posizione, con 287 film, c'è poi l'India, patria di "Bollywood", genere spiccatamente indiano di stampo commerciale e con sede a Mumbai.

L'Italia chiude la parte alta della classifica con 199 produzioni soltanto nel 2022, un numero che si è confermato nel tempo. La maggioranza di queste vengono girate a Roma o comunque nel Lazio, nei set di Cinecittà. La Capitale ospita i principali studi televisivi e cinematografici italiani, attirando così tutti i talenti in cerca di successo dietro e davanti alla macchina da presa provenienti dalle altre regioni dello Stivale.