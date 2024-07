Ascolta ora 00:00 00:00

Il 6 luglio si festa la Giornata mondiale del bacio e da sempre il cinema ha saputo portare sul grande schermo tantissime variazioni sul tema. Grande narratore di storie d'amore che sono entrate nell'immaginario collettivo, il cinema è pieno di baci che sono diventati indimenticabili allo stesso modo, al punto da diventare quasi trasversali, capaci cioè di attraversare le generazioni e i vari linguaggi dell'intrattenimento. In occasione della giornata mondiale, allora, ecco quali sono i baci più indimenticabili della storia del cinema.

I baci migliori della storia del cinema

Rhett e Rossella, Via col Vento

Sebbene sia stato vittima di un tentativo di censura, Via col vento è un film che ha saputo raccontare benissimo la storia d'amore tra una donna orgogliosa e determinata e un uomo tutto d'un pezzo. La storia tra Rossella (Vivien Leigh) e Rhett Butler (Clarke Gable) è scandita da scontri verbali, dispetti e incomprensioni, ma non mancano i grandi baci. Il più iconico è senza dubbio quello che i due si scambiano quando sono in fuga dai Nordisti, sulla strada che da Atlanta conduce a Tara. Qui, con le fiamme che illuminano di rosso il cielo notturno, Rhett decide di arruolarsi nell'ultimo afflato della guerra, lasciando Rossella da sola. Prima di lasciarsi, però, i due si scambiano un bacio pieno di trasporto.

Peter Parker e Mary Jane, Spider-Man

Uno dei baci più iconici degli anni Duemila è quello che si scambiano Spider-Man (Tobey Maguire) e Mary Jane (Kirsten Dunst), nel primo Spider-Man di Sam Raimi. Mary Jane non ha idea che sotto la maschera di Spider-Man c'è il suo amico d'infanzia Peter Parker, ma non sembra nemmeno intenzionata a scoprire l'identità del supereroe. Dopo che Spider-Man la salva, rimanendo appeso a testa in giù, Mary Jane gli solleva appena la maschera, quel tanto che basta per scoprire le labbra. I due si baciano così, in un vicolo di New York, in posizioni opposte.

Rose e Jack, Titanic

Ci sono pochi film che sono stati capaci di diventare un vero e proprio bagaglio culturale come Titanic. Altrettanto iconico è il bacio che i personaggi di Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) si scambiano mentre sono in piedi sulla prua della nave, con il sole che lentamente tramonta oltre l'orizzonte, accendendo d'arancio i loro lineamenti. Un bacio, questo, che Kate Winslet ha ricordato come un incubo da girare.

Sam e Molly, Ghost

Un altro film che è diventato un nuovo classico è Ghost, che racconta la storia d'amore struggente tra Molly (Demi Moore) e Sam (Patrick Swayze), che viene ucciso proprio all'inizio della pellicola ed è costretto a tornare sotto forma di fantasma. il bacio che i due si scambiano alla fine, quando finalmente Molly riesce a vedere Sam, prima di dirgli addio, è uno dei baci più struggenti della storia del cinema.

Rick e Ilsa, Casablanca

Considerato una vera e propria pietra miliare della storia del cinema, Casablanca racconta la storia d'amore drammatica tra due anime gemelle che, però, non riescono a stare insieme,

ostacolati dal pessimo tempismo, dalla guerra e dalle scelte che entrambi sono chiamati a fare. Eppure, il bacio tra Rick () e Ilsa () è uno dei più indimenticabili.