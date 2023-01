Avatar, film Marvel e gli altri che non ti aspetti: i film più visti del 2022

Com'è tradizione alla fine di un anno solare, è giusto tirare le somme dell'andamento delle sale italiane e scoprire quali sono stati i film più visti del 2022, partendo da gennaio fino a dicembre. Questa specifica serve perché la stagione cinematografica italiana in genere parte ad agosto e copre due anni, partendo dal primo agosto 2022 fino a luglio 2023. Considerando invece solo i dati annuali, riportati da Di tutto un pop, si può facilmente stilare una lista dei film più visti nei dodici mesi appena trascorsi, basandosi sui dati del box office.

I film più visti della stagione

Con questi dati alla mano risulta che il film più visto del 2022 è Avatar – La via dell’acqua, che ha incassato ben 20.470.935 milioni di euro e che attualmente è ancora in sala; il che significa che i suoi incassi sono destinati a salire. Il primato del film di James Cameron non sorprende poi molto. Il nuovo capitolo di Avatar rientra in quel genere di "film evento" che, al giorno d'oggi, sono tra i pochi capaci di tallonare e sconfiggere la supremazia dei tanti (forse troppi?) titoli Marvel che arrivano in sala. Dopo anni d'attesa, comunque, il regista Cameron è riuscito a portare al cinema il secondo capitolo di un film che fu già a sua volta campione d'incassi e la gente è corsa a vedere com'era il film che il regista ha impiegato tanti anni a realizzare.

Al secondo posto della classifica c'è Minions: Come Gru Diventa Cattivissimo con un incasso di 14.776.692. Si tratta di un film d'animazione senza troppe pretese, ma che diverte per la presenza degli aiutanti gialli che hanno avuto tanto successo nella saga di Cattivissimo Me. Bisogna poi arrivare alla terza posizione per trovare un titolo che fa parte dell'ormai noto Marvel Cinematic Universe con Doctor Strange Nel Multiverso della Follia e i suoi 13.670.004 di euro di incassi. Al quarto posto, con 13.142.413 incassati al botteghino, c'è Tom Cruise con Top Gun: Maverick. Il film, che sembrava destinato ad essere l'ennesimo sequel in una Hollywood priva di idee, ha invece conquistato il pubblico, rientrando anche in molte classifiche di settore riguardo i film più belli dell'anno. A seguire, nella classifica, si trovano tre titoli legati al mondo dei supereroi, sia di casa Marvel che di casa Dc Comics: Thor Love & Thunder (10.829.145 di incasso), The Batman (10.221.019 milioni di euro ottenuti al botteghino) e Black Panther Wakanda Forever (con un incasso di 8.449.779). Quest'ultimo, inoltre, arrivato al cinema con la sfida di non poter fare più affidamento sul suo storico protagonista Chadwick Boseman, venuto a mancare nel 2020 a soli 43 anni.

A seguire si trova Animali Fantastici – I Segreti di Silente, terzo capitolo della serie spinoff su Harry Potter che non ha mai davvero convinto né pubblico né critica. Il film ha incassato 8.446.732 milioni di euro. Cifre che non hanno convinto la Warner Bros. che, anche a causa delle recensioni tutt'altro che positive, ha deciso di mettere in stand by la saga cinematografica, che presenta davvero troppi problemi, anche di continuità narrativa. A seguire c'è Jurassic World – Il Dominio coi suoi 8.101.502 di euro. Anche in questo caso si tratta di un film che ha voluto fare leva sul sentimento della nostalgia ma, a differenza di quanto avviene con il nuovo capitolo di Top Gun, il risultato non ha convinto in modo omogeneo. A chiudere la classifica dei film più visti nel 2022 c'è Uncharted, il film con Tom Holland e Mark Wahlberg e tratto dall'omonimo videogioco che si ferma a "soli" 6.247.573 milioni di euro.