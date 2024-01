I film in arrivo a gennaio 2024 sulle piattaforme streaming

Gennaio è un mese di buoni propositi e desiderio di cambiamenti: quello che tuttavia non cambia mai è il fatto che a ogni nuovo mese che inizia, le piattaforme streaming sono pronte a ingolosire i propri abbonati con nuove offerte di film. Ecco allora una lista delle principali novità da vedere in streaming nel mese di gennaio 2024 su Netflix, Prime Video e Disney+, mentre sorprende la decisione di Apple TV+ di dedicarsi soprattutto alle serie tv.

Nuove uscite Netflix

La sociedad de la nieve

Presentanto in anteprima mondiale alla scorsa Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e scelto come suo film di chiusura, La sociedad de la nieve è il film di J.A. Bayona che racconta un'incredibile storia vera, quella passata alla storia con il nome di milagros de los Andes. Negli anni Settanta una squadra di rugby decide di imbarcarsi su un volo che ha come destinazione il Cile. Tuttavia, a seguito di un errore di calcolo dei piloti, dovuto a una cattiva visibilità, l'aereo si schianta contro la Cordigliera delle Ande, portando a uno dei disastri aerei più famosi del Novecento. I pochi superstiti dei 40 passeggeri a bordo si risvegliano in un incubo fatto di montagne silenziose, freddo gelido e un isolamento che rende quasi impossibile sperare in un salvataggio. Tra ferite mortali, valanghe e mancanza di cibo, i superstiti faranno di tutto per sopravvivere, compreso arrendersi all'ultimo tabù, il cannibalismo. La sociedad de la nieve - che non è un film adatto ai deboli di stomaco - sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 gennaio.

Lift

Sempre il 4 gennaio 2024 su Netflix arriva una pellicola che di certo accontenterà i gusti di quegli spettatori che si divertono coi film d'azione e con quelle pellicole che fanno parte della corrente dell'heist movie, dedicato ai film sui "colpi grossi" che non fanno a meno di venature da commedia. Nello specifico Lift vede il capo di una banda (interpretato da Kevin Hart) accettare una missione che ha come ambizione quella di rubare un bottino in oro del valore di cinquecento milioni di dollari. Qual è l'originalità del film? Il colpo in questione dovrà avere luogo all'interno di un jet, dove il proprietario del "tesoro" è in veste di passeggero. Non un film indimenticabile o che lascerà il segno nell'anno appena iniziato, ma comunque un probabile buon prodotto d'intrattenimento. Nel cast del film anche Sam Worthington e Vincent D'Onofrio.

Bitconned

Il 1 gennaio 2024 tra le nuove uscite di Netflix c'è anche il documentario dal titolo Bitconned, che racconta la vera storia di Ray Trapani, il primo grande truffatore dell'era del bitcoin e delle criptovalute. Il film segue le vicende dell'uomo che portò alla creazione di Centra Tech, una carta di debito creata quasi appositamente per arrichirsi in fretta attraverso la frode online legata alle criptovalute. Il documentario si snoda attraverso interviste agli ex amici del protagonisti, mentre la voce narrante è quella dello stesso Trapani, che porta lo spettatore all'interno del suo mondo e della sua visione.

I film in arrivo su Prime Video

Il nemico

Tratto dall'omonimo romanzo di Iain Reid, Il nemico è il film in arrivo su Prime Video a partire dal 5 gennaio che vede come protagonisti Saoirse Ronan e Paul Mescal. Si tratta di una pellicola a metà strada tra la fantascienza e la distopia, con alcune venature horror. Tutto inizia quando in una fattoria isolata dal resto del mondo, un misterioso uomo appare alla porta di Hen e Junior, annunciando che Junior ha vinto una lotteria che gli consentirà di fare un viaggio nello spazio. Ben presto, però, le cose prendono una piega decisamente inaspettata e Junior comincia ad interrogarsi sulla validità dell'offerta che gli è stata fatta. Il nemico è un film che sicuramente affascinerà tutti coloro che sono in qualche modo attratti dalla filosofia legata all'intelligenza artificiale e alla condizione esistenziale.

Killers of the flower moon

Il 26 gennaio 2024 il catalogo di Prime Video si arricchisce di un titolo molto atteso: Killers of the flower moon, ultima, titanica fatica cinematografica del regista Martin Scorsese, che porta al cinema la vera storia di una serie di omicidi che aveva come vittime i membri della nazione Osage. Il film è sorretto da un cast eccezionale, che vede come protagonista indiscusso Leonardo DiCaprio, nei panni di un giovane che torna a casa e decide di lavorare per suo zio (Robert De Niro),un uomo che alle spalle di una facciata di gentilezza e comprensione, nasconde piani malvagi per assicurarsi l'oro degli Osage. Il film farà sicuramente incetta di nomination nella prossima stagione dei premi cinematografici.

I nuovi film disponibili su Disney+

The Creator

Il 17 gennaio 2024 su Disney+ arriva The Creator, il nuovo film diretto da Gareth Edwards, regista che aveva già attirato l'attenzione del pubblico grazie a pellicole come Godzilla e Rogue One - A Star wars story. A metà strada tra fantascienza e distopia, The Creator è ambientato in una realtà in cui l'umanità è costretta a "tenere testa" e a combattere contro l'avanzata dell'intelligenza artificiale, che ormai è a un passo dal dominio mondiale. Joshua (John David Washington) era un ex agente delle forze speciali, ma il suo impegno è scivolato in secondo piano dopo la perdita del grande amore della sua vita. Il lutto lo ha infatti trasformato in un uomo ai margini, che non vuole più stare ai giochi del potere. Tuttavia ben presto Joshua dovrà prendere una decisione: rimanere nell'ombra o tornare in campo per trovare e sconfiggere il creatore - da qui il titolo del film - dell'intelligenza artificiale che ora sta mettendo a punto quella che ha tutta l'aria di sembrare un'arma di distruzione di massa.