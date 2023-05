Tutti i film in uscita a maggio 2023 da guardare in streaming

In attesa che anche Prime Video renda noti i film in uscita a maggio 2023, ecco i titoli più interessanti sulle altre piattaforme streaming on-demand. L'offerta delle pellicole da vedere nel corso delle prossime settimane è molto variegata, e permette a tutti i tipi di spettatore di trovare qualcosa che faccia al caso loro.

Netflix

The Mother

Il 10 maggio su Netflix arriva il nuovo film di Jennifer Lopez, che ormai sembra orientata alle piattaforme streaming, dopo l'uscita del film Un matrimonio esplosivo su Prime Video. Nel nuovo film l'attrice e cantante interpreta un'assassina addestrata, una mercenaria dell'esercito, che abbandona la sua copertura per proteggere la figlia che non ha mai conosciuto e che è stata presa di mira da alcuni criminali spietati che hanno il solo scopo di vendicarsi di lei. Nel cast anche Joseph Fiennes - famoso soprattutto per aver interpretato William Shakespeare in Shakespeare in Love - e Gael Garcìa Bernal.

Blood & Gold

Il 26 maggio su Netflix debutta anche la produzione tedesca dal titolo Blood & Gold. Il film racconta la storia di Heinrich (Robert Maaser), un disertore tedesco della Seconda Guerra Mondiale che viene fermato sulla via di casa da una squadra di SS, che è pronta ad impiccarlo. Per sua fortuna l'uomo viene salvato dalla contadina Elsa (Marie Hacke) che accetta di nasconderlo in casa sua. Tra i due nasce una bizzarra e inaspettata alleanza. Entrambi riconoscono negli SS il loro nemico comune: impediscono ad Heinrich di tornare a casa e tengono prigioniero l'amato di Elsa. Ma la collaborazione tra i due avrà un ulteriore slancio quando i due scopriranno che gli ufficiali nazisti sono alla ricerca di un tesoro composto da oro ebreo nascosto proprio in quella zona.

Le novità di Disney+

Crater

Crater è il film che arriva il 12 maggio su Disney+ e racconta la storia di Caleb (Russell-Brailey), un ragazzo cresciuto su una colonia lunare che, alla morte del padre, riceve la notizia di essere a un passo dal trasferimento in un pianeta che ha la reputazione di essere un vero paradiso. Prima della partenza, però, il ragazzino accetta di vivere un'ultima e grandiosa avventura coi suoi amici Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong), Marcus (Thomas Bryce) e Addison (Mckenna Grace), una ragazzina appena arrivata sulla Luna dalla Terra. Gli amici decideranno dunque di rubare un rover e dare il via a una serie di avventure che li porteranno dove non avevano mai pensato. Il film è prodotto dai produttori di Stranger Things.

I film di Apple Tv+

Still: La storia di Michael J. Fox

È indubbio che il film più atteso sulla piattaforma Apple TV+ sia Still: La storia di Michael J. Fox. In arrivo il 12 maggio questo documentario racconterà l'incredibile storia di un bambino cresciuto in una base militare in Canada prima di diventare un'icona tra gli anni Ottanta e Novanta grazie alla sua partecipazione a film cult come Voglia di vincere e Ritorno al futuro. Ma il documentario è anche l'occasione per l'attore di parlare della sua vita negli ultimi trent'anni, delle sfide che ha dovuto affrontare soprattutto dopo che gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson.