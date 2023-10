I film da vedere assolutamente in streaming nel mese di ottobre

Per il mese di ottobre le piattaforme streaming hanno optato per pochi film da aggiungere al proprio catalogo, che però possono contare sulla partecipazione di grandi star di Hollywood, come Chris Evans o Jamie Foxx, o che invece investigano sulla verità dietro storie incredibili, come quella dello scrittore John Le Carré. Ecco allora una lista dei film più importanti che arriveranno nel corso delle prossime settimane sulle principali piattaforme on demand.

I film in arrivo su Netflix

Pain Hustlers - Il business del dolore

Il 27 ottobre su Netflix arriva Pain Hustlers, una pellicola sorretta da un cast eccezionale e diretta dal regista David Yates. Il film racconta la storia di Liza Drake (Emily Blunt), una donna che si trova su un burrone dopo aver perso il proprio impiego. Un giorno, però, la sua strada incontra quella di un rappresentante farmaceutico (interpretato da Chris Evans), che le aprirà le porte di un mestiere molto remunerativo, ma che tuttavia comporta anche scendere a patti con la propria etica e il proprio sistema di valori morali. Ben presto la donna si troverà invischiata in scelte che sfiorano l'illegalità e che la mettono al servizio di un capo tutt'altro che trasparente (Andy Garcia).

Old Dads

Old Dads, che arriva su Netflix il 20 ottobre, è una commedia che racconta la storia di tre padri, interpretati da Bobby Cannavale, Bill Burr e Bokeem Woodbine, che hanno assaporato il sapore della paternità in età avanzata e si trovano a muoversi in un mondo che non conoscono e non capiscono più, che utilizza termini e terminologie ben diversi da quelle a cui erano abituati. In un vero e proprio scontro generazionale, tra millennials, boomer e gen Z, i tre protagonisti faranno del loro meglio per essere delle figure di riferimento per i loro figli, ma le disavventure e le incomprensioni sono dietro l'angolo, soprattutto in una cultura dominata dal politicamente corretto.

Fair Play

Fair Play, disponibile a partire dal 6 ottobre, è il film che racconta la relazione tra Emily (la Phoebe Dynevor della prima stagione di Bridgerton) e Luke (Alden Ehrenreich), che viene scosso quando nel loro rapporto subentra una promozione inaspettata che mostra come a volte l'ambizione rischi di essere una spinta più forte persino del vero amore, soprattutto quando una promozione rischia di minare l'autostima e la sicurezza di un uomo che, di punto in bianco, si trova ad attaccare la donna che era pronto a sposare.

I film disponibili su Apple Tv+

The Enfield Poltergeist

Nel 2016 al cinema uscì il film The Conjuring - Il caso Enfield, che raccontava la storia vera di un caso di una casa infestata a Londra, nel 1977, che portò a sviluppare un interesse maggiore per le questioni soprannaturali. Ora, quello stesso caso, è al centro di un documentario che debutta il 27 ottobre su Apple TV+ e che punta ad andare ancora più a fondo in un caso di possessione che ha sconvolto la cultura britannica degli anni Settanta.

Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré

Ottobre, su Apple TV+, sembra essere il mese dedicato ai documentari. Il 20 ottobre, infatti, arriverà sulla piattaforma streaming il film Tiro al piccione - Ritratto di John le Carré, diretto dal documentarista Errol Morris. Attraverso interviste, materiali d'archivio e le ultime dichiarazioni lasciate dallo scrittore prima della morte avvenuta nel 2020, il documentario vuole portare in superficie il vero volto di David John Moore Cornwell, ex membro del MI6 - l'agenzia di spionaggio inglese - diventato poi uno scrittore di successo dietro lo pseudonimo di John Le Carré.

I film da vedere su Prime Video

Addio al nubilato 2

Il 17 ottobre su Prime Video arriva il secondo capitolo di Addio al nubilato, dal titolo Addio al nubilato 2 - L'isola che non c'è. In questo film troviamo Eleonora (Antonia Liskova) alle prese con l'incubo peggiore che una sposa possa affrontare: essere abbandonata all'altare, davanti a tutti. La donna decide così di intraprendere un viaggio per esaudire l'ultimo desiderio del padre: seppellire un misterioso oggetto nella terra sul confine con la Slovenia. Un viaggio, questo, che Eleonora non affronterà da sola, con l'aiuto delle sue amiche, interpretate da Laura Chiatti, Chiara Francini e Jun Ichikawa.

The Burial - Il caso O'Keefe

Basato su fatti realmente accaduti, The Burial racconta la storia dell'addetto alle onoranze funebri Jeremiah O'Keefe (Tommy Lee Jones) che è costretto a rivolgersi a un avvocato (Jamie Foxx) per cercare un modo utile per salvare l'azienda di famiglia dalla bancarotta, dopo che un accordo è saltato. Diretto da Maggie Betts, questo film racconta l'amicizia tra due persone e due personaggi molto diversi tra di loro, che si trovano invischiati in una battaglia tutta da ridere per difendere i cittadini dalla corruzione e da un razzismo sempre più dilagante. L'appuntamento è per il 13 ottobre.

Totally Killer

Non sarebbe ottobre senza un film che gioca molto sulle venature horror: ecco allora che Prime Video cala il suo asso nella manica con il film Totally Killer, che arriva in streaming il 6 ottobre e che racconta il ritorno del serial killer delle sedicenni. Jamie (Kiernan Shipka) è una ragazza di diciassette anni che vive sotto una specie di campana di vetro costruita per lei da sua madre (Julie Bowen). Stanca di dover stare attenta a ogni cosa, durante la notte di Halloween la ragazza si trova ad affrontare un killer il cui volto è nascosto da una maschera. Mentre scappa, però, Jamie finisce con l'essere catapultata indietro nel tempo, nel 1987, quando il killer delle sedicenni compì i suoi primi, terribili omicidi. Con l'aiuto di sua madre giovane (Olivia Holt), Jamie cercherà di far luce sull'identità del mostro, cercando di eviatare gli atroci delitti. Ma la sua missione non può durare troppo a lungo o la ragazza rischierà di rimanere bloccata nel passato per sempre.