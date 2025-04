I ponti non aiutano le sale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Ponte del 25 aprile, a metà tra Pasqua e quello del 1° maggio, ha finito, inevitabilmente, per avere ripercussioni sugli incassi in sala. Se poi si aggiungono i debutti di film non esattamente da coda al botteghino, ecco spiegato il quasi 20% in meno rispetto ad un anno fa. Confermato dal fatto che al primo posto ritroviamo, ancora una volta, Un Film Minecraft, che sta beneficiando di un successo inaspettato (l'incasso totale è arrivato a 11.273.525 euro), ben al di là dei suoi (pochi) meriti artistici. L'esordio più alto è quello del thriller/horror Until Dawn: fino all'alba, altro adattamento live action da omonimo videogioco, con scene splatter che fanno la gioia (ma solo la loro) dei fan del genere; il titolo è partito al secondo posto, con 646.469 euro. Solo quarto, l'arrivo nelle sale del sequel The Accountant 2, che con 384.700 euro ha fatto peggio del precedente capitolo (lo si può rivedere su Prime Video), sempre con Ben Affleck nei panni di un contabile di talento, tra mistero e azione (nella foto). Il film evento Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII è, invece, quinto con 341.227 euro.

Scorrendo in basso la top ten, bisogna scendere fino alla decima posizione per trovare un'altra novità, ovvero la commedia sentimentale L'amore, in teoria, di Luca Lucini, che ha esordito con 152.686 euro. Una curiosità: è ritornato in sala Conclave, film quanto mai di attualità.