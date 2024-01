McConaughey koala, Jeremy Renner cacciatore e La signora dello zoo di Varsavia: cosa vedere stasera in tv

Come sempre, alla fine di una settimana più o meno impegnativa, arriva il tanto agognato weekend, che molti spettatori utiizzano per rilassarsi sul divano e vedere qualche film sul piccolo schermo. Ecco allora quali sono le pellicole da non perdere stasera in tv per quel pubblico che non vuole vedere programmi tv o talk show, ma vuole immergersi in una storia fittizia ma emozionante.

I film da vedere stasera in tv

Sing 2 - Sempre più forte

La scorsa settimana, sempre in prima serata su Italia 1, è stato mandato in onda il primo "capitolo" diSing, film d'animazione che era stato capace di convincere tanto il pubblico quanto la critica. Stasera in tv alle 21.22 viene mandato in onda il sequel, dal titolo Sing 2 - Sempre più forte. Il pubblico ritroverà la banda di animali guidati dal koala Buster Moon (doppiato, in lingua originale, dall'attore Matthew McConaughey) che hanno l'occasione di esibirsi nel famoso e grandioso Crystal Tower Theater, che è guidato dal controverso Jimmy Crystal (Bobby Cannavale). Per essere all'altezza delle aspettative, Buster assicura che anche la star Clay (Bono degli U2) farà parte dello show. Ma, naturalmente, le cose non andranno come previsto.

I segreti di Wind River

Appuntamento alle 21.20 su Rai 4 con I segreti di Wind River, film thriller diretto da Taylor Sheridan e ispirato a fatti realmente accaduti. La storia è quella di un cacciatore solitario (interpretato da Jeremy Renner) che si trova a indagare sulla morte sospetta della figlia di un suo amico che richiama alla sua memoria una tragedia che lo ha toccato da vicino. Consapevole di essere in mezzo a un caso di omicidio, il protagonista non si sorprende di scoprire che, sulle tracce dell'ipotetico assassino, ci sono anche i federali, rappresentati dal giovane agente Jane Banner (Elizabeth Olsen). I due si troveranno a indagare tra ghiaccio e neve e una sorta di omertà che sembra avere come unico scopo quello di celare la verità.

La signora dello zoo di Varsavia

I segreti di Wind River non è l'unico film ispirato a una storia vera ad essere mandato in onda stasera in tv. C'è infatti anche La signora dello zoo di Varsavia, in onda alle 21.31 su Rete 4, che ben si inserisce nella scelta dei palinsesti di trasmettere film che preparano il pubblico all'imminente Giornata della Memoria. Il film si concentra sulla figura di Antonina (Jessica Chastain), che a Varsavia, insieme al marito, guida uno degli zoo più famosi e "ricchi" d'Europa. Ma l'arrivo della Seconda guerra mondiale cambia ogni cosa e Antonina è costretta a subire la boria del direttore dello zoo di Berlino (Daniel Bruhl), che vuole tanto gli animali esotici quanto la stessa Antonina. La donna, però, non si farà spaventare e, insieme al marito, userà proprio lo zoo per salvare quanti più ebrei possibili dal Ghetto di Varsavia e dalla deportazione.