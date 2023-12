"Indipendence day", "Mamma mia! Ci risiamo" e gli altri film da vedere stasera in tv

Mentre il weekend si fa sempre più vicino, portando con sé promesse di riposo e relax, è utile decidere già cosa vedere stasera in tv, per cercare di allontanare la mente dai problemi della vita quotidiana. Mentre su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con la nuova stagione di Ciao Darwin e su Sky fa il suo debutto Non ci resta che il crimine - La serie, ecco una lista di lungometraggi in onda questa sera sugli altri canali in chiaro del digitale terrestre che sono assolutamente da non perdere.

Stasera in tv: i titoli più interessanti

Independence day

Il primo appuntamento con i film disponibili stasera in tv è quello delle 21.23 su Italia 1, dove viene trasmessa la pellicola Independence day. Uscito nel 1996 per la regia di Roland Emmerich, il film rappresenta il primo ruolo importante nella carriera di Will Smith, che al momento ha subito uno stop dopo lo schiaffo dato a Chris Rock durante la notte degli Oscar. Independence Day è un film di fantascienza che si concentra sul topos dell'invasione aliena e racconta gli sforzi dell'esercito statunitense per annullare la minaccia e, di fatto, salvare il mondo.

Mamma mia! Ci risiamo

Appuntamento invece alle 21.20 su La5 con Mamma mia! Ci risiamo che rappresenta il sequel di Mamma mia! trasposizione dell'omonimo musical uscita nel 2008. In questo secondo film lo spettatore si trova davanti a due linee temporali. La prima, nel presente, vede Sophie (Amanda Seyfried) cercare di dare nuova vita all'hotel nel ricordo della madre (Meryl Streep). La seconda linea temporale, invece, è nel passato e segue le avventure di una giovane Donna (interpretata da Lily James) che va alla scoperta di sé, del vero amore e della bella isola greca che trasformerà nella sua casa.

Gli intoccabili

Alle 21.13 su Iris viene messo in onda un film che non ha bisogno di grandi presentazioni: Gli intoccabili. Diretto da Brian De Palma, il lungometraggio racconta la vera storia dell'agente del tesoro Eliot Ness (Kevin Costner) che venne incaricato dal suo dipartimento e dal presidente stesso degli Stati Uniti di combattere l'impero sempre più ampio del boss mafioso Al Capone (interpretato da Robert De Niro).

Il sapore del successo

La lista dei consigli sui film da vedere stasera in tv si conclude con Il sapore del successo, che viene trasmesso questa sera alle 21.10 su Rai Movie. La pellicola racconta la storia di un cuoco (interpretato da Bradley Cooper) che, dopo aver rovinato la propria vita a causa di una brutta dipendenza, cerca di rimettere in piedi la sua vita e la sua carriera da chef stellato.