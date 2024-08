Jenna Ortega costretta a lasciare Twitter per colpa della AI: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Jenna Ortega ha raggiunto la fama mondiale grazie alla sua interpretazione di Mercoledì nell'omonima serie targata Netflix e diretta da Tim Burton che ha finito col diventare un fenomeno di massa. L'attrice, ora, è attesa in Beetlejuice Beetlejuice, il lungometraggio diretto da Burton che è stato scelto come film d'apertura dell'imminente Mostra del Cinema di Venezia. Proprio a causa del successo sconfinato che ha avuto nel corso degli ultimi due anni, Jenna Ortega è ora uno dei personaggi più in vista del panorama internazionale. E, se da una parte questo ha aumentato il suo potere a Hollywood e l'ha portata ad avere numerosi fan, dall'altra il successo l'ha resa un bersaglio facile per gli haters che ora, grazie all'intelligenza artificiale, hanno aggiunto nuove abilità di attacco nel loro arsenale di bassezze.

Come riporta Wired, infatti, l'attrice è stata costretta a chiudere Twitter, ormai noto come X, a causa di una serie di foto pedopornografiche generate proprio con la tecnologia deepfake dell'intelligenza artificiale, che consiste nel mettere il volto di una persona su altre immagini o altre video che, con quella persona, non hanno niente a che vedere. Nelle immagini generate artificialmente - e che, dunque, non hanno nulla di vero o reale - l'attrice viene raffigurata nella sua versione adolescente mentre è in pose intime e grafiche. In una recentissima intervista con il New York Times, l'attrice ha parlato proprio dell'intelligenza artificiale e ha detto: "Odio l'IA. Voglio dire: l'intelligenza artificiale può essere usata per cose grandiose. Credo di aver letto da qualche parte che l'intelligenza artificiale può individuare un cancro al seno quattro anni prima che progredisca. È grandioso. Continuiamo così. Mi è piaciuto aver creato un account Twitter a quattordici anni perché dovevo e vedere delle contenuto sporco ed editato su di me bambina? No. È terrificante. È marcio. È sbagliato." L'attrice ha poi continuato spiegando che vedere la sua immagine infantile trasformata in immagini pornografiche è stato "disgustoso e mi ha fatto stare male. Mi ha fatto sentire a disagio. Ed è per questo che ho cancellato Twitter, perché non riuscivo più a dire nulla senza trovarmi con qualcosa di questo genere. Non ne avevo bisogno."

Jenna Ortega, che ha iniziato la sua carriera in tenera età, ha spiegato di aver aperto un account Twitter perchè gli era stato consigliato per costruire la propria immagine, creare una sua presenza online per poter costruire una comunità di fan pronti a seguirla nell'evoluzione della sua carriera. Ma, sin da subito, la Ortega ha raccontato di essere stata vittima di molestie, quando uomini adulti le inviavano attraverso messaggi privati foto dei propri genitali.

Mentre il suo successo sta aumentando a vista d'occhio, dandole anche molte soddisfazioni a livello personale, Jenna Ortega ha ammesso di non avere ancora imparato del tutto a proteggersi da questi attacchi così inaspettati e crudeli e che sta ancora cercando di capire come proteggere la sua sfera personale e la sua salute mentale, per non permettere a degli sconosciuti di giocare con la sua immagine ma anche coi suoi sentimenti.