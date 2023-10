Julia Roberts torna con un thriller apocalittico: ecco quando esce "Il mondo dietro di te"

Attrice di successo, icona di moda e di stile, regina delle commedie sentimentali e dei film impegnati. Julia Roberts è un tornado di soprese. L’indimenticata Pretty Woman ancora oggi continua a mettere alla prova le sue doti recitative, spingendosi in lidi che fino ad ora non aveva mai lambito. La sua ultima apparizione al cinema risale al 2018, insieme a George Clooney, nel divertente Ticket to Paradise per arrivare poi in tv in Gaslit e nella serie che ha raccontato il caso Watergate. Ma non è tutto. Julia Roberts adesso parte alla conquista del colosso di Netflix dato che, come riportano le notizie ufficiali, la "fidanzatina d’America" sarà protagonista di un thriller apocalittico che verrà distribuito dal grande colosso dello streaming – dopo l’anteprima all’AFI festival - dal prossimo 8 dicembre.

Con il titolo di Il mondo dietro di te ,ispirato all'omonimo romanzo di Rumaan Alam candidato ai National Book Award. Julia Roberts divide lo schermo insieme a Ethan Hawke per una storia complessa e dai tanti colpi di scena che proietta una famiglia benestante nel bel mezzo di una guerra telematica che ha sconvolto il mondo come oggi lo conosciamo. In questo thriller apocalittico che porta la firma dal premiato sceneggiatore e regista Sam Esmail (celebre per aver realizzato in tv Mr. Robot e Homecoming di Amazon Prime Video), la Roberts interpreta Amanda, e un brillante Ethan Hawk presta il volto al personaggio di Clay.

La coppia affitta una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie e Rose. La vacanza, però, è subito sconvolta dall'arrivo, durante la notte, di due sconosciuti: G.H. (con il volto del premio Oscar Mahershala Ali, visto anche nella terza stagione di True Detective) e la figlia Ruth. Informano Clay e Amanda di un misterioso cyberattacco che ha sconvolto tutto il mondo e chiedono di rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Messi alle strette dagli aventi, la coppia decide di ospitare di due sconosciuti. Le famiglie cercano di venire a capo del disastro e cercano uscire indenni dal pericolo che incombe su di loro che, cosa strana, diventa sempre più terrificante. G.H. e sua figlia obbliga Amanda e Clay a venire a patti con il loro ruolo in un mondo che è prossimo al collasso.

Un film di ampio respiro che, inconsapevolmente, riflette sui pericoli del web e trova in Julia Roberts la sua iconica protagonista. L’attrice torna al lavoro con il creatore di Mr. Robot e al thriller spionistico dopo il grande successo ottenuto per il ruolo che ha ricoperto nella serie di Amazon Prime.