Morto l'attore Lew Palter di Titanic. Era un antenato della moglie del fondatore di OceanGate

Se n'è andato all'età di 94 anni a causa di un tumore ai polmoni, l'attore Lew Palter, famoso per aver fatto parte del cast di Titanic, l'epico film diretto da James Cameron. Nella pellicola Palter interpretò Isidor Straus, magnate del commercio e antenato di Wendy Rush, la moglie di Stockton Rush morto a bordo del sommergibile Titan e co-fondatore della OceanGate. Fu proprio grazie a questa parentela della moglie, che Rush sviluppò l'ossessione per il Titanic tanto poi da fondare una compagnia di esplorazione marina, che purtroppo ha segnato anche la sua fine.

A darne notizia il California Institute of the Arts, di cui l’attore è stato a lungo membro, condividendola su Twitter: “ Lew amava l’arte della recitazione, e ha insegnato ai suoi studenti a fare lo stesso ” ha aggiunto Travis Preston, preside della Scuola di Teatro di CalArts. “ Ha incoraggiato una profonda curiosità, cura, intelletto e umorismo in ogni scena, spettacolo e lezione. Aveva il massimo rispetto per i suoi studenti, e incoraggiava tutti a trovare la verità nel loro lavoro e nelle loro vite. La sua eredità è portata avanti nelle molte carriere, vite e storie che ha toccato ”.

La sua carriera

Nato a Brooklyn nel 1928, Palter aveva iniziato la carriera a teatro nelle produzioni newyorchesi La pazza di Chaillot e Un nemico del popolo, dirigendo anche spettacoli Off-Broadway come Let Man Live, Overruled e La condanna di Lucullo. Nel 1967 l'attore ha poi intrapreso la carriera televisiva nella serie I giorni di Bryan, partecipando anche a molte produzioni famose come A-Team, Charlie’s Angels, Baretta, Il Virginiano, Colombo, Ai confini dell'Arizona, Gunsmoke, Mission impossibile, L’uomo da sei milioni di dollari, Kojak, La famiglia Brady e L.A. Law – Avvocati a Los Angeles. Palter ha anche recitato nel ruolo del Detective Clark nella serie poliziesca Delvecchio con Judd Hirsch.

Al cinema ha partecipato alla commedia The Steagle, al film First Monday in October e al kolossal Titanic nel ruolo di Isidor Straus. Nella scena che ritrae il naufragio della nave, Palter abbraccia sul letto della cabina Elsa Raven, interprete della moglie Ida Straus, mentre l’orchestra suonava prima dell'affondamento. La vera coppia, morta sul transatlantico, aveva rifiutato di salire sulle scialuppe, per cedere il posto a donne e bambini.

Chi erano i due anziani del Titanic

Gli Straus erano tra i passeggeri più ricchi del Titanic. Isidor e suo fratello Nathan erano comproprietari del grande magazzino Macy's. I superstiti del Titanic hanno ricordato di averli visti rifiutare il posto su una scialuppa di salvataggio e rimanere abbracciati mentre la nave affondava. Wendy Rush, ora vedova dell'amministratore delegato di Ocean Gate, Stockton Rush, morto la scorsa settimana nell'implosione del sottomarino Titan, è una discendente della coppia. Minnie, una delle figlie degli Straus, sposò il dottor Richard Weil nel 1905, il loro figlio, Richard Weil Jr., in seguito ha lavorato come presidente di Macy's New York, e suo figlio, il dottor Richard Weil III, è il padre di Wendy Rush. Secondo gli archivi del New York Times, il corpo di Isidor è stato recuperato in mare circa due settimane dopo l'affondamento del Titanic, ma i resti della moglie Ida non furono mai trovati.