Paola Cortellesi batte Barbie: exploit di "C'è ancora domani" al botteghino

C'erano davvero pochi dubbi in merito, ma ora arriva anche la conferma con il botteghino del 28 dicembre che vede C'è ancora domani di Paola Cortellesi incassare 190mila euro, diventando il film con il maggior incasso nelle sale italiane (32 milioni 250mila euro) dal 1 gennaio 2023. Una vittoria schiacciante soprattutto contro un colosso come Barbie interpretato da Margot Robbie nei panni dell'iconica bambola che ha fatto man bassa ai botteghini di tutto il mondo, e in Italia si è attestato su un incasso di 32 milioni e 122mila euro.

Soddisfazione per l'Italia ma soprattutto una controtendenza spiccata rispetto a qualche anno fa quando i blockbuster (termine utilizzato per definire opere cinematografiche di grande successo per incassi e apprezzate da larghe fasce di pubblico, ndr) stranieri facevano da padroni ai nostri botteghini. Grande Merito a Paola Cortellesi con il suo debutto alla regia capace di realizzare un film profondo in grado di toccare allo stesso modo adulti e ragazzi e di far riflettere su una problematica come quello della violenza sulle donne in maniera quasi invisibile ma con una forza devastante.

I film che hanno incassato di più nel 2023 in Italia

Al terzo posto, nella classifica italiana del 28 dicembre, Oppenheimer il film di Christopher Nolan che ha incassato in Italia 27 milioni 990mila euro. A seguire un grande duello tra Wonka e Wish, dove il primo interpretato da Timothée Chalamet ha vinto con 5321.164 euro (+146%) che lo portano ad un totale 8.506.665 euro, con una media di 1.071 euro in 496 cinema. Il cartone Disney ha chiuso il botteghino del 28 dicembre con 525.559 euro (+246%) ma con più presenze del rivale, 78.615 contro 73.076. Il totale è di 3.643.734 euro con una media di 1.088 euro in 483 cinema.

Segue Aquaman e il regno perduto con 272.265 euro (+108%) e un totale di 2.807.063 euro, che si trova al diciannovesimo posto della classifica dei film DC Comics, rimontando dopo un periodo di fiacca per i supereroi. Un altro duo molto amato quello di Ficarra e Picone, partito bene con Santocielo che si posiziona al 6° posto con 177.607 euro (+107%), per un totale di 4.016.022 euro, ma deve ora vedersela con il duo di Pio & Amedeo usciti proprio ieri.

Il debutto di Pio e Amedeo

Uscita importante quella di Come può uno scoglio del duo Pio & Amedeo, uscito in 324 cinema con un incasso di 358.697 euro. La loro precedente pellicola Belli ciao aveva debuttato con 493.187 euro, chiudendo poi con un incasso di 3 milioni di euro.

Gli altri titoli

Bene anche per Ferrari con 120.538 euro (+88%) per un totale di 2.590.922 euro e il film di animazione Prendi il volo, con i 47.743 euro di ieri (+208%) arriva a un box office di 2.576.614 euro, battendo Trolls 3 – Tutti insieme con un incasso di 2.301.410 euro.

Box office di fine anno (dati 28 dicembre)

1. Wonka: Euro 531.164

2. Wish: Euro 525.559

3. Come può uno scoglio: Euro 358.697

4. Aquaman e il regno perduto: Euro 272.265

5. C'è ancora domani: Euro 190.709

6. Santocielo: Euro 177.607

7. Ferrari: Euro 120.538

8. One Life: Euro 86.342

9. Foglie al vento: Euro 50.137

10. Prendi il volo: Euro 47.743