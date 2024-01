"Le volevano bene": l'ultimo saluto a Sandra Milo, la folla ai funerali

Era dal funerale di Gina Lollobrigida che la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma non era così gremita. Si è riempita fin dalle prime ore del mattino con gente comune, vip, curiosi, amici di una vita, tutti uniti a dare l'ultimo saluto a Sandrocchia, l'ultima diva italiana, quella donna divisa tra cuore e cervello che se n'è andata in silenzio, senza confessare a nessuno che stava male, perché nonostante il dolore sia stato un suo compagno di vita, lei lo ha sempre accompagnato con il sorriso.

Lacrime e sorrisi

Inevitabile la commozione, di quelli che l'hanno amata sullo schermo e sono presenti con cartelli con sopra le sue foto sorridenti, ma anche quella dei vip con gli immancabili occhiali neri. A questa però è sempre legato un sorriso, perché chi la conosceva bene sapeva che lei non rifuggiva la tristezza. Era la grande artista che amava sognare, che rimaneva incantata davanti ad un prato fiorito (lo ricordano in molti questo particolare), che era lei, nonostante la vita non era stata semplice, a consolare gli altri, a portare una parola di conforto un abbraccio e sempre quel sorriso immancabile.

Ora tutto questo affetto viene ricambiato dalle tante parole sentite, e non di circostanza come spesso avviene nei funerali, perché la Milo sapeva farsi volere bene, un'anima pura, una "peccatrice" solo per amore . Una delle prime colleghe ad arrivare Gloria Guida che la ricorda ai giornalisti presenti: " Era una donna fantastica, aveva la stessa eta' della mia mamma e le volevo molto bene. Era una diva non-diva ".

Le parole di Mara Venier

Poi ancora Leopoldo Mastelloni, Valeria Marini, Stefania Orlando e Milena Miconi. Arriva insieme ad Alberto Matano la conduttrice Mara Venier, grande amica della diva: " Le volevo bene e lei voleva bene a me. I ricordi sono tantissimi, le volevano bene. Era una donna gentile, generosa, molto presente nell'amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva è da tanto che non ci sentiamo, volevo dirti che ti voglio bene'. E noi siamo qua perché le vogliamo molto bene. Era una donna libera, ha insegnato ad essere libere anche ad altre donne. Questa è la cosa più importante " racconta commossa. A lei fanno eco Pino Strabioli, Beppe Convertini e anche Valdimir Luxuria: " È una grandissima sofferenza, ma lei da lassù ci guarderà e ci dirà 'che carini che siete'. Era una donna intelligentissima, chi l'ha conosciuta sa quanto è stata dolce e rispettosa ". Presente anche Maria Grazia Cucinotta che l'ha anche ricordata sui suoi social con grande affetto e la Conduttrice di Storie Italiane Eleonora Daniele legata a lei da una profonda amicizia e una grande vicinanza nei periodi bui della vita della Milo, che a lei ha dedicato due speciali della trasmissione, ricordandola in ogni aspetto dalla sua esistenza.

Fiori e ricordi

Tanti le corone e i cuscini, quei fiori che lei tanto amava. Quella del Comune di Roma a nome del Sindaco Gualtieri, che non era però presente perché impegnato in un cerimonia in Campidoglio, quella di Rita Pavone e della redazione del programma Verissimo. E quella dei tre figli Ciro, Azzurra e Deborah, accolti insieme al feretro con un grande applauso della folla presente, che a stento trattengono le lacrime ma si fermano a parlare con la gente comune ringraziando per il tanto affetto dimostrato in questi giorni.