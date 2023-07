Lutto per Robert De Niro: morto il nipote 19enne Leandro

Leandro De Niro Rodriguez, nipote dell'attore Robert De Niro, è morto a soli 19 anni. La notizia del decesso - le cui cause sono ancora sconosciute - è stata data dalla madre, Drena De Niro, figlia adottiva del divo di Hollywood. " Il mio bellissimo e dolce angelo. Ti ho amato oltre ogni parola dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore ", ha scritto la donna sulla sua pagina Instagram, annunciando la prematura scomparsa di Leandro.

Leandro De Niro Rodriguez aveva seguito le orme del nonno, studiando recitazione e ottenendo alcuni ruoli in film di successo come "The Collection", film del 2005 nel cui cast figurava anche la madre Drena e poi "Cabaret Maxime" e "A Star is Born", la pellicola del 2018 con Bradley Cooper e Lady Gaga. La notizia della morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella famiglia De Niro e la madre, Drena, figlia del celebre attore Robert, ha sfogato tutto il suo dolore sui social network.

Il drammatico messaggio di Drena De Niro

" Vorrei essere con te adesso. Non so vivere senza di te ma cercherò di andare avanti e diffondere l'amore e la luce che mi hai fatto provare tanto per essere la tua mamma", ha scritto la donna su Instagram, concludendo: "Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto che solo l'amore ti avesse salvato. Mi dispiace tanto piccolo mio ". Drena De Niro è la maggiore dei sette figli di Robert De Niro. Ex modella anche lei attrice, 51 anni, era la figlia di Diahnne Abbott, prima moglie dell'attore americano, che dopo le nozze decise di adottare Drena, dandole il suo cognome nel 1976. La figlia di De Niro aveva avuto Leandro dalla storia d'amore con l'artista Carlos Rodriguez.

Mentre i genitori del giovane hanno esternato il loro dolore sui social network, nessun commento è arrivato da Robert De Niro. La stampa americana, in particolare il sito Insider, riferisce che l'attore non possiede account social e dal suo staff non sono arrivate dichiarazioni ufficiali sulla morte del nipote. Il drammatico lutto colpisce comunque da vicino il divo di Hollywood da sempre molto attaccato alla sua numerosa famiglia.