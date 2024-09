Maggie Smith, la "magica" coincidenza: scomparsa ad un anno di distanza da Michael Gambon

Ascolta ora 00:00 00:00

Se si trattasse di un altro tipo di film si sarebbe subito parlato di "maledizione", come è successo per molte pellicole o serie tv, in cui gli interpreti sono scomparsi o in circostanze misteriose o a distanza di tempo, ma sempre nello stesso giorno. Questa volta però i fan di Harry Potter, in lutto per la scomparsa della grande attrice Maggie Smith - l'indimenticabile professoressa McGranitt della serie - sono concordi che questa coincidenza sia assolutamente di un accadimento magico trattandosi della saga che ha aperto le porte della magia al mondo.

Oggi per commemorare la sua scomparsa, nel parco di Harry Potter a Londra tutti i presenti, accorsi da ogni parte, ad un preciso comando hanno alzato le bacchette verso il cielo in segno di lutto per la scomparsa dell'amato personaggio della saga scritta da J.K.Rowling. Ma questa non è l'unica cosa particolare accaduta. Da stamattina i social hanno sottolineato la coincidenza tra la scomparsa della Smith ad un anno esatto di distanza da quella di Michael Gambon l'altro famoso attore morto il 27 ottobre del 2023 che nella saga interpretava il grande mago Silente.

I due personaggi legati nella vita e nella morte

La Smith ha interpretato l’austera Professoressa Minerva McGranitt, insegnante di trasfigurazione, inflessibile ma segretamente unita a Silente, di cui prenderà poi il ruolo di Preside dopo la sua morte nella pellicola, nello sconfiggere il mago oscuro Valdemort, per tutta la saga, tranne il quarto capitolo. Gambon invece aveva assunto il ruolo del preside Silente, a cominciare da Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004, sostituendo Richard Harris, che interpretava Silente nei primi due film di Harry Potter, prima della sua morte nel 2002 a 72 anni.

Gli altri attori scomparsi della saga

Nel corso degli anni molti attori e interpreti della saga sono passati a miglior vita. Ad iniziare da Leslie Phillips (voce del Cappello Parlante), Robert Hardy (il Ministro Cornelius Caramell), Barty Crouch Sr. (Roger Lloyd Pack) e infine l'indimenticabile Silente (Michael Gambon).

