Marzamemi Cinefest 2025: Il Mediterraneo in pellicola

Dal 6 al 10 settembre 2025, il pittoresco borgo marinaro di Marzamemi (Siracusa) si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la sesta edizione del Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo – Marzamemi Cinefest, un evento immersivo organizzato dalla Pro Loco Marzamemi APS. Tra cineforum, performance, incontri e degustazioni, il festival invita a un viaggio tra le radici e i nuovi innesti culturali mediterranei.

Anteprima a Noto

L’evento prenderà il via la sera del 5 settembre a Noto, presso il Teatro Tina Di Lorenzo, con un talk introduttivo sul tema “Cinema e televisione nel rilancio territoriale” alla presenza di Paola Saluzzi, Lucia Sardo, Ester Pantano, Paola Comin e Giuseppe Sciacca. Seguirà un brindisi con l’AperiCinema a cura della Strada del Vino Cinematografo.

Cinema, ospiti e performance

Due schermi allestiti nel cuore del borgo presentano una selezione di film iconici come Baarìa e La leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore, La stagione della caccia di Roan Johnson, L’amore che ho di Paolo Licata, Francesca e Giovanni di Tognazzi e Simona Izzo, Italo Calvino nelle Città di Davide Ferrario e il cult animato Gatta Cenerentola. Ampio spazio è riservato anche ai cortometraggi emergenti, tra cui produzioni del Moscerine Film Festival.

Gli ospiti

Sul red carpet sfileranno alcuni tra i volti più amati del cinema e della cultura italiana: Anna Foglietta, Ester Pantano, Violante Placido, Chiara Francini, Francesca Fagnani, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Gaetano Savatteri, Veronica Pivetti, Paolo Briguglia e molti altri.

Musica, teatro e letteratura

Accompagnano il festival momenti musicali, come il concerto del Duae Siciliae Sax Ensemble, il Saluto all’alba con Violante Placido e Seby Forte, performance di Ilaria Graziano & Francesco Forni, Mediterranea Duo CHISAX, fino alla Women Orchestra con “Note di cinema‑Libertango”. Il teatro sperimentale troverà spazio in “Sapìri Campari” di Federica Leuci e Vanda Bovo; mentre gli incontri letterari vedranno protagonisti Chiara Francini, Francesca Fagnani, Gaetano Savatteri, Marta Perego e Piero Marrazzo.

Sapori e cultura visiva

Il palato celebra il Mediterraneo con i vini della Strada del Vino del Val di Noto, il Limone di Siracusa IGP, la Salsiccia di Palazzolo (Presidio Slow Food) e il Pomodoro di Pachino IGP, preparati dai migliori chef locali.

Mostre e arte

La mostra contemporanea Thalassa avrà luogo alla Loggia della Tonnara, curata da Chiara Fronterrè. A seguire, “Sogni in Carovana”, celebrerà il mondo del circo in Sicilia, mentre gli abiti de I Leoni di Sicilia saranno esposti nella Antica Chiesetta di Marzamemi. Completa il percorso il Piccolo Museo degli Scieri.

Premi e cerimonia di chiusura

La serata finale consegnerà il Premio UNPLI “Italian Ambassador” a Ricky Tognazzi e Simona Izzo, oltre al Premio Speciale “Roberto Cappuccio” e il riconoscimento all’ambasciatrice Ester Pantano. A seguire, verranno svelate le date della prossima edizione e consegnata la tradizionale mattonella.

Marzamemi Cinefest 2025 si conferma come