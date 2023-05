Addio a Samantha Weinstein, la star del remake di "Carrie, lo sguardo di Satana"

" Sam è morta il 14 maggio alle 11:25 circondata dai suoi cari al Princess Margaret Hospital di Toronto ". Con queste parole la famiglia di Samantha Weinstein ha dato l'annuncio della scomparsa dell'attrice a soli 28 anni. Celebre per avere interpretato la liceale Heather nel remake di "Lo sguardo di Satana - Carrie" nel 2013, Samantha Weinstein ha combattuto per oltre due anni contro un tumore alle ovaie, che non le ha dato scampo.

" Dopo due anni e mezzo di cure per il cancro e una vita passata a viaggiare in jet-set in tutto il mondo, a dare voce a una pletora di animali dei cartoni animati, a fare musica e a conoscere la vita più di quanto la maggior parte delle persone potrà mai fare, è partita per la sua prossima avventura ", si legge nell'ultimo post Instagram, che la famiglia ha pubblicato sulla pagina dell'attrice per confermare la notizia del suo decesso.

La carriera di Samantha Weinstein

Nata a Torono nel 1995, a soli dieci anni Sam esordisce nel mondo del cinema con il ruolo di Josephine, in "Big Girl", che le ha fatto vincere il primo riconoscimento: il trofeo Actra per la migliore interpretazione femminile. Nel 2007 ottiene una parte nell'adattamento del romanzo di Margaret Laurence "The Stone Angel" e nel 2015 è nel cast del film drammatico "Reign". Nonostante la giovane età Samantha Weinstein è apparsa i moltissimi film da "Siblings" a "The Rocker - Il batterista nudo", da "Toronto Stories" a "Haunter". In tv ha fatto parte di cast di spicco in "Being Erica", "Angry Angel" e "Darknet". Ma anche la musica aveva un ruolo importante nella sua vita. L'attrice era infatti cantautrice e chitarrista della band Toronto Killer Virgins.

Il diagnosi e le nozze