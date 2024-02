Morte sul set, Alec Baldwin si dichiara non colpevole. Ma non si presenta in tribunale

Alec Baldwin era atteso in tribunale in New Mexico, dove è in corso il processo che lo vede accusato di omicidio colposo per la morte di Halyna Hutchins, ma l'attore ha scelto di non presentarsi. All'udienza stabilita per accertare il suo ruolo nella morte della direttrice della fotografia, avvenuta sul set del film "Rust" a seguito di un incidente con la pistola di scena impugnata dall'attore americano, si sono presentati solo i suoi avvocati. E proprio attraverso i suoi legali Alec Baldwin si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio colposo.

L'ipotesi che l'attore non si sarebbe presentato in tribunale era concreta. Nelle scorse settimane, infatti, Baldwin aveva lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sul suo caso e aveva chiesto che il procedimento si compisse in termini rapidi e lontano dai riflettori. "Non vuole trascinare la cosa più a lungo del necessario", riferisce il sito americano TMZ, ma l'attore americano sarà comunque tenuto a presentarsi in tribunale, quando il processo vero e proprio prenderà il via.

Il sindacato degli attori sta con Baldwin

Baldwin e i suoi avvocati sono intenzionati a ribadire la sua estraneità ai fatti e sperano di convincere la giuria della sua innocenza. Dalla sua parte, intanto, si è schierata l'assemblea nazionale di SAG-AFTRA, il sindacato degli attori americano, che in una nota ha spiegato: "Il lavoro di un attore non è quello di essere un esperto di armi da fuoco. Si tratta di una valutazione errata dei reali doveri di un attore sul set. Le armi da fuoco vengono fornite per l'uso sul set sotto la guida di più professionisti esperti direttamente responsabili del funzionamento sicuro e accurato di quell'arma da fuoco". Una dichiarazione ufficiale che potrebbe aiutare Baldwin in tribunale.

Baldwin non può lasciare gli Stati Uniti

Nel frattempo, Alec Baldwin è sottoposto a rigide restrizioni dovute all'imputazione. La stampa americana riferisce che l'attore non può consumare alcol e detenere armi da fuoco, ma soprattutto non può lasciare gli Stati Uniti senza un permesso scritto e accordato da tribunale. Nel procedimento a suo carico l'attore rischia tra 18 mesi e cinque anni di carcere. In tutta questa vicenda, però, c'è un altro personaggio che rischia di essere accusato di omicidio, la responsabile delle armi sul set, Hannah Gutierrez-Reed. In un altro processo, in cui è la sola imputata, la donna si è dichiarata non colpevole dell’omicidio colposo e manomissione delle prove, e il procedimento prenderà il via nei prossimi giorni.