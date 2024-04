La morte ti fa bella, Blow e gli altri film: cosa guardare stasera in tv

Quali sono i film da vedere stasera in tv? Ecco allora la nostra mini-guida sui lungometraggi disponibili in prima serata sui canali del digitale terrestre. Tra vecchi cult, film biografici e slanci del cinema italiano, scopriamo quali sono i film da non lasciarsi scappare questa sera in televisione.

I film imperdibili stasera in tv

La morte ti fa bella

Il primo consiglio sui film da recuperare questa sera in tv riguarda la pellicola che va in onda alle 21.04 su TwentySeven: La morte ti fa bella. Diretto da Robert Zemeckis, il film racconta la storia di Helen (Goldie Hawn) che scopre che suo marito (Bruce Willis) la tradisce con una sua vecchia compagna di scuola (Meryl Streep). La scoperta porta Helen sull'orlo di un esaurimento nervoso che la costringe in una clinica psichiatrica. Anni dopo, però, Helen torna alla sua vecchia vita come una scrittrice di successo, piena di fascino, che mette in ombra la sua vecchia rivale. Quest'ultima, assetata della stessa giovinezza di Helen, si rivolge a una donna misteriosa (Isabella Rossellini) che le dà l'elisir per l'eterna bellezza e non solo. Ben presto Helen e la sua vecchia rivale si troveranno ad essere creature immortali desiderose di vendicarsi dell'uomo che le ha tradite entrambe.

Blow

Alle 21.25 su Iris, invece, va in onda Blow, film che racconta la vera storia di George Jung, un famoso narcotrafficante che sullo schermo ha il volto di Johnny Depp. Come in ogni film biografico che si rispetti, Blow si pone l'obiettivo di raccontare tutta la vita dell'uomo, dagli anni della gioventù fino alla creazione di un vero e proprio impero del narcotraffico, incrociando la propria strada con quella di Pablo Escobar. Nel cast del film è presente anche l'attrice spagnola Penelope Cruz.

Il cacciatore dei giganti

Appuntamento su Italia 1 alle 21.20 con Il cacciatore di giganti. Diretto da Bryan Singer, il film è una sorta di rivisitazione della vecchia fiaba di Jack e i fagioli magici. A interpretare il protagonista c'è Nicholas Hoult che insieme a Eleonor Tomlinson presteranno il volto a Jack e alla ribelle principessa Isabelle, che si troveranno invischiati nel regno di Gantua, il regno dei giganti, a cui si accede attraverso un enorme pianta di fagioli. Nel cast del film c'è anche Ewan McGregor nei panni del capo delle guardie e Stanley Tucci in quelli del promesso sposo di Isabelle.

Tutta un'altra vita

Chiudiamo la lista dei consigli sui film da vedere stasera in tv con il lungometraggio dal titolo Tutta un'altra vita, in onda alle 21.20 su Rai 2. La storia è quella di Gianni (Enrico Brignano) un romano che lavora come tassista e che non è soddisfatto della vita abitudinaria che trascorre insieme alla moglie Lorella (Paola Minaccioni). La sua vita cambia quando Gianni entra in possesso di un mazzo di chiavi di una villa extralusso che, per un po', gli permetterà di fingere di essere un uomo ricco, con nessun'altra preoccupazione se non quella di capire come splendere il proprio denaro.

Ma le bugie dette in famiglia e le illusioni regalate a chi lo crede un uomo facoltoso, spingeranno Gianni su una china pericolosa.