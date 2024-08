"È morto due anni fa". La rivelazione di Jackie Chan sull'amico regista Corey Yuen

Ascolta ora 00:00 00:00

Il regista, attore e produttore Corey Yuen, noto per i film Artigli di tigre, La leggenda del drago rosso e Doa: Dead or Alive, è morto nel 2022. Finora la notizia, per volere della famiglia, era stata tenuta riservata, ma il 12 agosto l'amico di lunga data Jackie Chan, oltre che una superstar del cinema d'azione, lo ha rivelato ai media cinesi, rendendo omaggio sia a lui che ad altri attori scomparsi della Chinese Opera School.

L'incredibile rivelazione

La notizia, come si può immaginare, ha fatto il giro del mondo e secondo quanto scritto dalla stampa locale, il regista sarebbe deceduto due anni fa ad Hong Kong a causa del covid. Yuen era nato nel 1951, coetaneo di Jackie Chan, con lui si era formato insieme ad altri grandi nomi del cinema come Sammo Hung, Yuen Wah, Yuen Qiu e Yuen Biao alla Chinese Opera School.

Amicizie le loro profonde e molto fruttive tanto da venire chiamati spesso come le Sei Piccole Fortune o I Sei Fortunati. L'arte di Yuen in particolare, aveva lasciato il segno nel periodo di massimo splendore del cinema cinese tra la fine degli anni '70 e i '90. Aveva iniziato la sua carriera come attore, partecipando a film come Dalla Cina con furore (1972), L'ira viene dalla Cina (1974), Il dragone vola alto (1975), Io...Bruce Lee (1976), Il gigante dell'Himalaya (1977) e La tigre si scatena (1977).

Il passaggio alla regia

Alla fine degli anni '70 era poi passato alle coreografie d'azione, alle acrobazie e alla regia. Il suo film d'esordio fu Kickboxers - Vendetta personale del 1986 che vedeva la partecipazione come attore anche di Jean-Claude Van Damme, seguito da Artigli di tigre - Il ritorno (1988), conosciuto anche come La vendetta dei maestri di Kickboxing.

L'arrivo ad Hollywood

Regista anche di La leggenda del drago rosso (1994), con la co-regia di Wong Jing, e Meltdown - La catastrofe (1995), co-regia sempre di Jing, creò una stretta collaborazione con il regista cinese Jet Li, che lo portò poi ad Hollywood, dove Yuen, da grande esperto, fece la direzione di coreografie d'azione di arti marziali per sei film di Li negli Stati Uniti, tra cui Romeo deve morire e Kiss of the Dragon oltre che per X-Men del 2000. Yuen ha anche diretto So Close e The Transporter, entrambi usciti nel 2002.

È stato inoltre il il

coreografo dei combattimenti nel sequel Transporter 2, insieme al suo team di stunt. Nel 2006, Yuen ha anche diretto l'adattamento dal gioco al film Doa: Dead or Alive, con le star