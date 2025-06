Morto Harris Yulin. L'interprete di Scarface aveva 87 anni

Harris Yulin

Si è spento all’età di 87 anni Harris Yulin, volto noto del cinema e del teatro. Nel corso della sua lunga carriera ha partecipato a numerose produzioni di successo, tra cui film cult come Scarface e Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II. La notizia del decesso è stata confermata dai familiari e dalla sua agente, Sue Leibman.

La sua carriera

Secondo quanto riportato da Deadline, Harris Yulin è deceduto martedì 10 giugno a causa di un arresto cardiaco. Nato a Los Angeles nel novembre 1937, Yulin ha avuto una carriera lunga e versatile, divisa tra teatro, cinema e televisione. Nel corso degli anni ha preso parte a numerosi film di successo, tra cui Scarface, Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II, Mr. Bean - L’ultima catastrofe e Training Day.

Molto attivo anche sul piccolo schermo, uno dei suoi ruoli più recenti è stato nella serie Ozark, distribuita da Netflix. Oltre alla carriera sul palcoscenico e davanti alla macchina da presa, Harris Yulin ha anche condiviso la sua passione per la recitazione con le nuove generazioni: per otto anni ha insegnato alla prestigiosa Juilliard School di New York, contribuendo alla formazione di giovani talenti nel mondo dello spettacolo.

Gli ultimi lavori

In tempi recenti aveva preso parte alla produzione della nuova serie televisiva American Classic, diretta da Michael Hoffman.

Molto semplicemente, uno dei più grandi artisti che abbia mai incontrato. E quello che era come attore, lo era anche come uomo: la grazia, l'umiltà, la generosità

Tutti noi di American Classic siamo stati benedetti dall'esperienza con lui

