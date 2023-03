Netflix, ecco tutti i film in arrivo a marzo 2023

Come avvenuto con Prime Video, anche Netflix ha reso note tutte le novità che andranno ad arricchire il catalogo del colosso streaming nel mese di marzo. Se, da una parte, sono le serie tv a farla da padrone - con l'attesissima seconda stagione di Tenebre e Ossa - Netflix continua a puntare anche sul lato cinematografico, con titoli Original e pellicole già uscite al cinema che sono pronte per una nuova visione.

Tutti i film in arrivo su Netflix

Murder Mystery 2

Tra i titoli di punta in arrivo su Netflix a marzo c'è senza dubbio il secondo capitolo di un universo cinematografico che vede come protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston. I due tornano a indossare i panni di Nick e Audrey, due coniugi che si erano trovati a risolvere un caso di omicidio mentre sfuggivano alla morte tra le strade di Como. A quattro anni da quegli eventi, ora Nick e Audrey sono detective a tempo pieno, ma stanno facendo fatica ad avere una credibilità tale che permetta loro di avviare con successo la loro agenzia investigativa. Tuttavia l'occasione di dimostrare il proprio talento arriva quando i due vengono invitati al matrimonio di un amico (Adeel Akhtar) su un'isola privata. La festa, però, si trasforma presto in un incubo quando lo sposo viene rapito per un riscatto e tutti gli invitati sono possibili sospettati.Diretto da Jeremy Garelick, Murder Mystery 2 arriva su Netflix il 31 marzo.

Era Ora

Il 16 marzo su Netflix arriva Era Ora, film italiano diretto da Alessandro Aronadio. La storia è quella di Dante (Edoardo Leo) e Alice (Barbara Ronchi), legati da una relazione felice e stabile. Dante, però, è uno di quelle persone a cui il tempo non basta mai e che finisce con l'essere sempre in ritardo, in una corsa contro le lancette che scorrono. Il giorno dopo il suo quarantesimo compleanno Dante si sveglia e Alice non solo gli fa gli auguri per il suo quarantunesimo compleanno, ma gli ricorda anche di essere incinta di quattro mesi. Il giorno dopo, Dante, sempre più allucinato, riceve gli auguri per il quarantaduesimo compleanno e la sua compagna gli mette tra e braccia una bambina. L'uomo capisce così di essere intrappolato in un incubo vero e proprio, in cui il tempo scorre a una velocità inesorabile. Per uscire da questo loop temporale Dante dovrà prima di tutto comprendere quali sono le cose che contano davvero nella vita.

Luther: Verso l'inferno

Il 10 marzo su Netflix arriva anche l'attesissimo film Luther: Verso l'inferno, continuazione cinematografica del piccolo gioiellino televisivo britannico che vede Idris Elba indossare di nuovo i panni di John Luther, brillante detective. Il film prende avvio dopo i fatti raccontati nella quinta stagione della serie tv, che si consiglia di vedere prima di avvicinarsi alla visione del lungometraggio. In Luther: Verso l'inferno il protagonista si trova in carcere tormentato dal fallimento nel catturare lo psicopatico esperto di cybertecnologia che continua a perseguitarlo. Incapace di accettare la sconfitta e di lasciare a piede libero un personaggio tanto pericoloso, Luther decide di evadere e di usare la libertà ritrovata a caro prezzo per catturare il criminale.

L'elefante del mago

Il 17 marzo su Netflix arriva anche un titolo destinato ai più piccoli ma che certamente non mancherà di affascinare anche un pubblico più adulto. Si tratta de L'elefante del mago, film che racconta la storia del giovane Peter, un ragazzo alla disperata ricerca della sorella che non vede da ormai troppo tempo. È proprio durante la ricerca che Peter si imbatte in una veggente alla quale chiede se sua sorella sia ancora viva: la donna allora gli dice che per ottenere una risposta alla sua domanda, Peter dovrà seguire un misterioso elefante e portare a termine tre incarichi che all'apparenza sono impossibili. Per Peter inizia allora una grandiosa avventura che trasformerà non solo il ragazzo stesso, ma anche tutto l'ambiente che lo circonda. L'elefante del mago è tratto dall'omonimo romanzo di Kate DiCamillo.

Tutti gli altri film in arrivo

1 marzo

La battaglia di Hacksaw Ridge

3 marzo

Il futuro in un bacio

The Conjuring: Per ordine del diavolo

8 marzo

Un'isola per cambiare

15 marzo

Money Shot: la storia di Pornhub - documentario

17 marzo

Noise

19 marzo

The Lighthouse

22 marzo

L'assedio di Waco

23 Marzo

Space Jam: A New Legacy

31 marzo

Kill Boksoon