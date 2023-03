Film e serie tv in arrivo a marzo: tutte le novità su Amazon Prime Video

Come ogni mese, il catalogo di Prime Video, piattaforma streaming di Amazon, è pronta ad arricchirsi con l'arrivo di nuovi titoli originali. Per il mese di marzo, Prime Video sembra pronta a puntare molto nell'ambito della serialità, presentando prodotti che spaziano tra i generi, dall'horror al falso biografico, e tornando poi su serie di intrattenimento che hanno già consolidato il proprio successo col pubblico.

Daisy Jones & The Six

Le novità Prime Video di Marzo 2023 sono senza dubbio guidate dalla serie originale Daisy Jones & The Six, che debutterà il 3 marzo. Tratta dall'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid edito in Italia Sperling & Kupfer, che è stato anche un fenomeno su TikTok, la serie conta di dodici episodi che raccontano l'ascesa e la caduta di una rock band negli anni '70. Il cuore della storia è rappresentata da Daisy (Riley Keough), una ragazza piena di fascino e carisma, che sogna di diventare una rock star. Tanto la sua bellezza quanto la sua voce cominciano presto ad attirare l'attenzione di produttori e discografici. Sulla via del successo c'è anche il gruppo dei The Six, guidati da Billy Dunne (Sam Claflin). Quando un produttore ha la brillante idea di mettere insieme i due astri nascenti della musica ecco che nascono i Daisy Jones & The Six, un gruppo rock che comincia a scalare le classifiche. Tuttavia quando Billy comincia a provare sentimenti per Daisy, che lo portano anche a problemi con l'amata Camila (Camila Morrone) e con il fratello Graham (Will Harrison), l'equilibrio del gruppo sembra vacillare pericolosamente.

LOL - Chi ride è fuori, Terza stagione

Altro titolo molto atteso dagli abbonati al servizio streaming di Amazon è senza dubbio la nuova stagione di LOL - Chi ride è fuori, che arriva su Prime Video il 9 marzo. Ancora una volta alla guida del programma comico ci sarà Fedez che, a dispetto della tanto chiacchierata e presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, sembra pronto a riprendere il suo ruolo di presentatore al fianco di Frank Matano. Per quanto riguarda i comici che si sfideranno a non ridere per le sei ore dentro la casa di LOL, i partecipanti della terza stagione sono: Nino Frassica, Fabio Balsamo, Herbert Ballerina, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Se nella passata stagione era stato Lillo ad apparire come guest star ed arma segreta, nella terza stagione sarà compito di Maccio Capatonda cercare di far ridere i partecipanti.

Perfect Addiction

Il 24 marzo arriva tra le novità Prime Video Perfect Addiction, che vede al centro della narrazione Sienna (Kiana Madeira), una donna che pensa di aver raggiunto il massimo della felicità. Ha un bell'appartamento, il lavoro dei sogni come allenatrice di Ultimate Fighting e la vicinanza dell'amore della sua vita Jax (Matthew Noszka). L'idillio di coppia, però, esplode quando Sienna scopre che il suo fidanzato la tradisce con sua sorella minore. Sentendosi tradita proprio dalle persone che avrebbero dovuto amarla di più, Sienna di colpo si trova senza più niente. Poi sulla sua strada arriva Kayden (Ross Butler), un lottatore indisciplinato e sfortunato, che però sembra avere tutte le carte in regola per diventare il prossimo campione di MMA, in grado di sconfiggere persino Jax. Perfect Addiction è un titolo molto atteso su Prime Video, a causa della sua provenienza da una web-novel di grande successo.

Gli altri titoli in arrivo a Marzo

17 Marzo

Class of '07 - Serie Original

Dom - Serie Original

Sciame - Serie Original

24 marzo

Reggie - Documentario sportivo

31 Marzo

The Power - Serie Original