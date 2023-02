Ocean's Eleven, quando George Clooney fece uno scherzo a Julia Roberts

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco è un classico film denominato heist movie, ossia incentrato sul tema della "grande rapina" o del "colpo grosso". Il colpo grosso, però, lo ha fatto il regista Steven Soderbergh che per il suo film - che va in onda questa sera alle 21.04 su TwentySeven - ha raccolto un cast stellare composto da persone che avevano così tanto piacere a lavorare insieme da accettare anche di tagliarsi lo stipendio per far sì che la pellicola vedesse la luce.

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, la trama

Daniel "Danny" Ocean (George Clooney) è appena uscito di prigione e l'unica cosa che dovrebbe fare è cercare di condurre una vita tranquilla e lontana dai guai. Ma l'uomo non è fatto per starsene con le mani in mano e appena fuori dal carcere decide di violare la libertà vigilata e volare in California, dove incontra l'amico e collega Rusty (Brad Pitt), con il quale mette a punto un piano di rapina ai danni di tre casinò di Las Vegas che appartengono al magnate Terry Benedict (Andy Garcia), che non è solo un uomo ricco e molto attento ai suoi soldi, ma anche il nuovo compagno dell'ex moglie di Danny (Julia Roberts). I due criminali, allora, mettono su una squadra di professionisti di vari settori, compreso il giovane Linus (Matt Damon) e si prepararono a compiere quello che potrebbe diventare il colpo del secolo e che ha in ballo un bottino di più di centocinquanta milioni di dollari. Ma è davvero il denaro il tesoro che Danny agogna per sé?

Lo scherzo e i soldi di George Clooney