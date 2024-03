Oscar 2024: dove vedere tutti i film candidati

Da Netflix a Amazon Prime passando per Applet TV+, Disney+ e Now Tv. Per arrivare preparati alla notte degli Oscar 2024, che si svolgerà domenica 10 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, serve una maratona cinematografica e le popolari piattaforme di streaming vengono in soccorso dei cinefili ma anche dei curiosi. Il weekend che anticipa la serata degli Oscar sarà dunque il momento ideale per guardare i film in concorso.

American Fiction

Il film diretto da Cord Jefferson, che è candidato all'Oscar 2024 per Miglior film, non è mai approdato nelle sale cinematografiche italiane. Uscito lo scorso settembre, American Fiction è disponibile in streaming solo sulla piattaforma Amazon Prime. La pellicola concorre anche nelle categorie Miglior attore, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior attore non protagonista e Miglior colonna sonora.

Anatomia di una caduta

La pellicola della regista Justine Triet, già vincitrice della Palma d'oro al 76º Festival di Cannes, è uscita nelle sale italiane il 26 ottobre scorso. In alcune città italiane è ancora visibile al cinema, ma online è possibile vederlo su Amazon Prime Video, Google Play Tv, YouTube e Apple Tv.

Barbie

La pellicola di Greta Gerwig ha sbancato i botteghini nel primo weekend di uscita, a metà luglio 2023, ed in alcune sale cinematografiche è ancora in visione. Attualmente può essere noleggiato su Amazon prime video, Apple Tv, Google play Film e Tim Vision. Barbie competerà agli Oscar 2024 in ben sei categorie in particolare per la statuetta di Migliore film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura e Miglior colonna sonora.

The Holdovers - Lezioni di vita

Tra quelli in concorso agli Oscar 2024, il film del regista Alexander Payne è l'unico che è ancora visibile nelle sale cinematografiche, dove è uscito il 18 gennaio. Al momento nessuna piattaforma di streaming online consente la visione della pellicola che è candidata in ben cinque statuette.

Killers of the Flower Moon

Il film di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e William Hale è uscito nelle sale il 19 ottobre e attualmente può essere guardato solo su Amazon Prime Video. Agli Oscar 2024 è candidato al premio per il Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice non protagonista, Miglior sceneggiatura, Miglior montaggio, Migliori Costumi, Miglior fotografia, Miglior colonna sonora.

Maestro

Con ben sette nomination (tra le quali Miglior film e Miglior regia) il film diretto e interpretato da Bradley Cooper è visibile solo su Netflix.

Oppenheimer

Il film diretto da Christopher Nolan con protagonista Cillian Murphy è uscito nelle sale cinematografiche ad agosto 2023. Le proiezioni in sala sono terminate da settimane, ma la pellicola può essere guardata su YouTube, Amazon Prime, Google Play Film e Apple TV+. Agli Oscar 2024 Oppenheimer è in lizza in ben tredici categorie, tra le quali Miglior Film, Miglior regia, Miglior attore protagonista e miglior colonna sonora.

Io Capitano

Il film di Matteo Garrone è in concorso nella categoria Miglior film straniero e è disponibile su diverse piattaforme di streaming, tra le quali Apple Tv, Amazon Prime video, Now Tv oltre a Youtube e Google Play.

La zona d'interesse

Il film scritto e diretto da Jonathan Glazer è uscito il 22 febbraio, quindi è possibile vederlo nelle sale cinematografiche. Per la visione sulle piattaforme di streaming si dovrà aspettare dopo gli Oscar. La pellicola inglese è in concorso in cinque categorie: Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior film internazionale e Miglior sonoro.

Nyad - Oltre l'oceano

Il film diretto da Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi - e in nomination nelle categorie Miglior attrice e Miglior attrice non protagonista - è uscito nelle sale il 20 ottobre scorso ma in Italia non è arrivato. Per vederlo basterà essere abbonati a Netflix.

Past Lives

Uscita nelle sale il 14 febbraio, la pellicola della regista Celine Song è ancora al cinema. Agli Oscar 2024 il film è in concorso nelle categorie Miglior film e Miglior sceneggiatura originale.

Povere creature!

L'opera di Yorgos Lanthimos è uscita al cinema il 25 gennaio ed è ancora in proiezione in molti cinema italiani, quindi non visibile sulle piattaforme di streaming. A Los Angeles il film con Emma Stone (candidata nella categoria Miglior attrice protagonista) concorre in ben undici sezioni.

Rustin

Il film diretto da George C. Wolfe è in concorso agli Oscar 2024 grazie al protagonista Colman Domingo, che è nominato nella categoria Miglior attore protagonista. La pellicola è uscita nelle sale americane a novembre e in Italia è visibile solo sulla piattaforma Netflix.