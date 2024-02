Oscar 2024, pronta la "grande abbuffata", ecco chi ci sarà e cosa succederà

Dopo aver fatto il pieno di premi, per usare un gioco di parole, con gli Emmy, i Golden Globe e i Grammy, manca solo la ciliegina sulla torta: i premi Oscar. Si tratterà della 96^ edizione che, potrebbe incoronare Oppenheimer o dare una rivincita a Barbie, come confermare il successo di Killers of the Flower Moon e Poor Things, i titoli più accreditati a vincere la prestigiosa statuetta.

Lo spettacolo che vedremo

La cerimonia si terrà domenica 10 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, e inizierà alle 19.00 ora di LA - un'ora prima del solito - e verrà trasmessa in diretta dalla ABC. Il pre-show, il famoso red carpet, dove celebrità, accompagnatori e presenti si mostreranno in tutto il loro splendore fasciati da abiti preziosi e gioielli dal valore inestimabile, inizierà invece alle 18.30.

Le colonne sonore

Altra novità annunciata saranno le canzoni originali che verranno eseguite tutte durante lo show. Questo significa che Ryan Gosling si esibirà con la ballata Barbie di Mark Ronson e Andrew Wyatt, I'm Just Ken. Allo stesso modo, Billie Eilish canterà, What Was I Made For, scritta con Finneas O'Connell. E ancora The Fire Inside di Diane Warren da Flamin' Hot, che sarà eseguito da Becky G, It Never Went Away di Jon Batiste e Dan Wilson da American Symphony e Wahzhazhe (A Song for) di Scott George e Il mio popolo da Killers of the Flower Moon.

I premi Oscar passati

I vincitori della scorsa edizione saranno, come da tradizione, tutti presenti allo spettacolo e molto probabilmente saranno proprio loro a premiare i "nuovi vincitori". Le altre celebrità che saliranno sul palco del Dolby, saranno i co-protagonisti di Scarface Michelle Pfeiffer e Al Pacino così come Zendaya, Matthew McConaughey, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, John Mulaney, Catherine O'Hara, Octavia Spencer, Jessica Lange, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Sam Rockwell, Lupita Nyong'o e Ramy Youssef.

I candidati

Sono ovviamente moltissimi e tutti agguerriti a partire dal premio più ambito quello del miglior film che ne vede ben 10: American Fiction; Anatomy of a Fall; Barbie; The Holdovers; Killers of the Flower Moon; Maestro; Oppenheimer; Past Lives; Poor Things; and The Zone of Interest.

La sfida potrebbe essere tra Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) ed Emma Stone (Poor Things). Se Gladstone dovesse vincere, anche il premio per il miglior attore potrebbe essere una gara serrata tra (Oppenheimer) e (The Holdovers). Entrambi vincitori per la prima volta. La co-protagonista di Giamattì, Da'Vine Joy Randolph, è favorita per il premio come miglior attrice non protagonista, mentre Robert Downey Jr. (Oppenheimer) potrebbe vincere come miglior attore non protagonista. Il suo diretto antagonista è considerato Ryan Gosling per "Barbie".

Proprio quest'ultimo film ha vissuto sulle montagne russe in questi ultimi mesi. È stato il più grande successo al botteghino nel 2023 e arriva con ben 8 nomination, ma anche con molte polemiche viste le grandi esclusioni della regista Greta Gerwig e dell'attrice Margot Robbie, ma si sà, gli Oscar sono così, ne sa qualcosa Leonardo DiCaprio ai tempi di Titanic che non venne invitato neanche alla premiazione.

L'Italia fa il tifo per "Io Capitano"

Sarà Io Capitano di Matteo Garrone a rappresentare l'Italia per il miglior film internazionale. Questa la motivazione della scelta: " Per aver incarnato con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un'epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità ".

Le parole di Matteo Garrone

" Siamo molto orgogliosi di poter rappresentare l'Italia agli Academy Awards con Io Capitano e ci auguriamo che il viaggio di Seydou possa toccare il cuore anche del pubblico americano" , ha detto il regista Matteo Garrone, dopo aver saputo la notizia.

Dove vederlo in Italia

In Italia la diretta dell' evento partirà all'1.00 dell’11 marzo su Sky, con repliche il giorno dopo. Lo show sarà presentato per la seconda volta consecutiva e alla sua quarta edizione, dopo aver presentato anche quelle del 2017 e 2018, da Jimmy Kimmel.