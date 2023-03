"È per Nicole Kidman". È giallo sull'assenza di Tom Cruise agli Oscar

Un vero e proprio giallo si è consumato alla cerimonia degli Academy Awards. L'assenza di Tom Cruise non è passata inosservata e secondo la stampa americana non sarebbe dovuta all'impegno sul set del divo di Hollywood. Ufficialmente Tom Cruise è impegnato nelle riprese di "Mission Impossible: Dead Reckoning 2" ma dietro alla mancata partecipazione agli Oscar ci sarebbe ben altro, anche perché a Los Angeles il divo si è presentato a alcuni eventi legati alla cerimonia.

Tom Cruise e il "giallo" degli Oscar

Tom Cruise era atteso al Dolby Theatre di Los Angeles non come ospite ma come uno dei protagonisti della serata. Il film "Top Gun: Maverick", sequel della pellicola cult del 1986, era candidato a sei statuette, tra le quali miglior film e miglior sceneggiatura. Ma lui, che nel film è l'attore protagonista, non si è visto. Eppure, il divo aveva presenziato ad altri eventi collaterali (come gli Oscar Luncheon 2023), che si sono svolti nei giorni precedenti alla cerimonia ufficiale degli Oscar. Per questo la sua assenza ha sollevato più di un dubbio sui reali motivi del forfait. Nicole Kidman invece non si è sottratta all'impegno pubblico e si è presentata sul red carpet insieme al marito, il cantante country Keith Urban, regalando ai fotografi un piccante siparietto con tanto di bacio appassionato.

I motivi dell'assenza