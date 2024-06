Piloti Caccia, la nuova serie RAI che racconta l'eccellenza italiana

Ascolta ora 00:00 00:00

In questo "mondo di reality" è giusto mostrare la vita dei giovani che rappresentano la "vera eccellenza" di cui tanti parlano nel nostro Paese. Tra loro, sono senza dubbio i futuri Top-gun delle nostre Forze Armate. Ragazze e ragazzi straordinari. Un pensiero semplice, conciso e quanto mai veritiero quello espresso da Adriano De Maio, direttore Cinema e Serie Tv della Rai, che ha presentato oggi a Roma la docuserie "Piloti Caccia" prodotta da PanamaFilm. Un appassionante e straordinario viaggio nel percorso di addestramento che forma i migliori piloti dell'Aeronautica Militare nella base aerea di Decimomannu, in Sardegna. Sito militare che apre le porte per la prima volta agli occhi dei "civili" e all'obiettivo della regia di Annalisa Muratiello e alla fotografia di Mario Pantoni.

Nata dalla virtuosa sinergia fra Aeronautica Militare, Leonardo e Radio Televisione Italiana nel centenario dalla nascita della Forza Azzurra, la docuserie sviluppata con il contributo di Difesa Servizi S.p.A. e Cae Defense & Security andrà in onda da mercoledì 12 giugno, per un totale di quattro puntate ha l'obiettivo nobile di raccontare il programma di addestramento della “International Flight Training School” di Decimomannu. Un’eccellenza italiana che forma l’élite dei piloti destinati alle linee caccia di ultima generazione, gli Eurofigther 2000 e gli F-35 Lighting II che proteggono lo spazio aereo nazionale e predono regolarmente parte alle missioni internazionali in ambito Nato.

"Cioè che mi piacerebbe arrivasse dal racconto è il lato umano: raccontare le donne e gli uomini dietro la divisa e dietro il loro impegno", ha spiegato la regista della decuserie, che leggendo Volo di Notte del grande pilota e scrittore Antoine De Saint-Exupery, dice di aver trovato la "giusta ispirazione" per rappresentare al meglio la vita di giovani piloti come Rosaria Carluccio; che ha intrapreso questo splendido percorso per "curiosità, quando aveva solo 15 anni", e oggi veste la tuta di volo con lo scudetto italiano sulla spalla e il grado di Tenente Pilota dell'Aeronautica Militare sul cuore.

Una vera ispirazione per i giovani d'oggi, essendo la serie un viaggio nelle "storie personali e umane, fatte di sacrifici e rinunce ma anche di sentimenti, sogni, ambizioni, paure e speranze" degli allievi e dei loro istruttori. Piloti di altissimo livello che li addestrano a svolgere uno dei mestieri più belli e pericolosi del mondo.

Il Comandante del 212° Gruppo Volo, Tenente Colonnello Pilota Ivo Ferrazin, ha spiegato all'attenzione della stampa intervenuta per la presentazione, come il syllabus di addestramento dei piloti da caccia svolto nella International Flight Training School di Decimomannu - alla quale accedono allievi e istruttori provenienti da Spagna, Canada, Grecia, Belgio, Francia, Regno Unito, Qatar, Giappone, Arabia Saudita, Singapore, Germania, Austria e Svezia - viene suddiviso in "parti uguali di simulazione di volo a terra e missioni di volo" svolte in progressione e spesso in connessione tra allievi che simulano il volo a terra con aerei che sono in volo in aria.

In entrambi i casi i simulatori all'avanguardia riproducono scenari operativi, uguali agli scenari reali simulati in volo sugli M-346 impiegati nella base e costruiti da Leonardo: considerati gli aerei da addestramento migliori del mondo.

Una clip estremamente toccante, proposta in anteprima nella Sala intitolata a Sergio Zavoli nella sede centrale Rai di Viale Mazzini, ha mostrato ai presenti il "passaggio di consegne" tra i comandanti di squadriglia nei cieli di Decimomannu: quando un vecchio comandante lascia posto al nuovo- un saluto, un ringraziamento e una cabrata per uscire dalla formazione stretta - passa di

fatto" al nuovo comandante e la responsabilità nei confronti dei allievi. Toccante è dire poco. Guardate la docuserie in prima visione assoluta su, da mercoledì 12 giugno, e capirete.