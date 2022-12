L'Aeronautica Militare Italiana compie 100 anni. Ecco tutti gli eventi

Nella serata di martedì 6 dicembre, a Roma presso l'auditorium Parco della Musica, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana, generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha presentato gli eventi che celebreranno il centenario dell'Arma Azzurra, che cadrà esattamente il 28 marzo 2023.

Contestualmente la serata evento è stata l’occasione per dare ufficialmente il via al progetto di beneficenza “Un dono dal cielo per Airc”, un’opportunità molto importante per “fare volare la ricerca” e testimoniare, ancora una volta, con azioni concrete e tangibili, quanto la Forza Armata sia vicina alla collettività. Questa particolare iniziativa è stata tenuta a battesimo, oltre che da Niccolò Contucci, chief fundraising office di Fondazione Airc, da Paolo Pizzo, già spadista della nazionale italiana di scherma, plurimedagliato, e appartenente alla Forza Armata, per la quale ha vestito i colori in innumerevoli gare agonistiche. A seguire la banda dell'Am ha eseguito un concerto che ha spaziato dalle musiche più classiche sino a quelle moderne.

Il generale Goretti ha illustrato, in ordine cronologico, tutti gli eventi che commemoreranno (e commemorano) il centenario: manifestazioni aeree, mostre itineranti, progetti editoriali, eventi sportivi e conferenze internazionali. Il momento più significativo ed iconico sarà ovviamente la ricorrenza del 28 marzo, data di costituzione dell’Aeronautica Militare, che sarà celebrata nella splendida cornice del centro di Roma con due eventi principali: una cerimonia militare nella terrazza del Pincio e un sorvolo aereo sulla capitale.

In quella data tutte le basi dell'Am apriranno al pubblico che così potrà vedere da vicino come vivono i nostri militari. Sempre a Roma, dal 24 al 29 marzo 2023, in piazza del Popolo, sarà realizzato il villaggio aeronautico “Air Force Experience” che consentirà ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive per vivere insieme il 100esimo compleanno dell’Arma Azzurra.

Come accennato, le commemorazioni sono, in effetti, già cominciate: lo scorso mese, infatti, è stato presentato il nuovo calendario dell'Aeronautica che ripercorre, attraverso dodici bellissime tavole, i 10 decenni della Forza Aerea italiana. Altra iniziativa di tipo culturale che ha di fatto già aperto le celebrazioni è la mostra “Ali di Carta”, ospitata fino a metà febbraio 2023 presso le Sale Storiche di Palazzo Aeronautica a Roma (aperto con ingresso gratuito al pubblico tutti i weekend e festivi), che ripercorre attraverso i più importanti cartelloni e manifesti cinematografici italiani ed internazionali dal '900 ad oggi l'epopea di due delle più incredibili invenzioni dello scorso secolo, il cinema ed il volo.

Ma è col 2023 che si entrerà nel vivo dei festeggiamenti con importanti iniziative culturali, sportive e di apertura verso il pubblico. Cominciando dal simposio storico del 15 febbraio presso il salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, che ripercorrerà le tappe fondamentali del volo e dell’Aeronautica Militare, per passare alla mostra itinerante che dal 25 marzo al 24 dicembre toccherà diverse città italiane (Firenze, Bari, Cagliari, Palermo, Caserta, Parma, Treviso, Milano, Ferrara, Viterbo, Lecce e altre) in cui sarà possibile prendere visione della storia, delle capacità e delle tradizioni dell’Aeronautica Militare.

Il 18 aprile verrà riaperto il museo storico di Vigna di Valle, dopo lavori di restyling che lo hanno completamente rinnovato se pur nel rispetto della tradizione.

Passando al livello tecnico, l'Arma Azzurra mette a disposizione il suo importantissimo background nel settore aerospaziale con due eventi di caratura internazionale: la AeroSpace Power Conference (il 12 e 13 maggio) a Roma, presso la “Nuvola” dell'architetto Fuksas, dove sarà possibile confrontarsi con esperti di livello mondiale sul futuro del settore aerospaziale, e il Simposio Tecnico (9 e 10 novembre) a Pozzuoli, presso l'Accademia Aeronautica, dove si discuterà di alcune tecnologie dirompenti come l'ipersonico e i caccia di sesta generazione.

Poi ancora, il 27 aprile, verrà inaugurato il Dsse (Divisione Superiore Studi ed Esperienze) di Guidonia, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, per celebrare il centenario, ha previsto almeno un evento/manifestazione aerea per ogni regione italiana durante tutta la sua stagione di attività oltre a sorvoli su ogni capoluogo regionale (come accaduto durante il tragico periodo del culmine della pandemia), infine l'Am sarà impegnata in una moltitudine di iniziative e prodotti editoriali e cinematografici di alto livello, come emissioni filateliche e numismatiche ad hoc, fiction in collaborazione con la Rai, film, un almanacco che ripercorre, quasi giorno per giorno, i cento anni dell'Aeronautica e molto altro ancora.

Senza dimenticare la manifestazione aerea che si terrà tra il 16 e il 18 giugno presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare (Rm), in cui si potrà assistere al volo di aerei storici e moderni in forza all'Arma Azzurra.

Un calendario molto ricco, quindi, con una particolare attenzione al grande pubblico: l'Arma Azzurra, che già è molto aperta verso la popolazione, si aprirà ancora di più per permettere a chiunque di imparare a conoscerne le attività, e magari, un domani, entrare a farne parte.