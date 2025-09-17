File di 1 km per un po' di celebrità: a Milano il casting delle comparse de "Il diavolo veste Prada 2"

A Milano - durante la fashion week - si gireranno alcune scene dell'attesissimo film Il diavolo veste Prada 2 e nella capitale della moda si sono aperti i casting per le 2000 comparse - di cui 900 impiegate solo a Milano - che faranno parte del sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway. Ieri - 16 settembre - si sono aperte le porte dello showroom di Riccardo Grassi per dare il via alla selezione. La risposta dei milanesi è stata più che positiva. File letteralmente chilometriche davanti allo stabile di Porta Vittoria che ricordano quelle davanti agli Apple store quando escono i nuovi Iphone.

Uomini e donne over 30 - come chiedeva l'annuncio - e non solo, visto che erano presenti persone ben più giovani, occupavano l'intero marciapiede della via di Palazzo del Ghiaccio e aumentavano di minuto in minuto. Qualcuno si è addirittura organizzato portandosi uno sgabello, prevedendo la lunga giornata. Altri, per essere i primi ad entrare, sono arrivati alle cinque del mattino sebbene le porte si aprissero alle 9.30. Una selezione che richiede agli aspiranti esperienza nel mondo della moda, del design, della comunicazione e degli eventi, ma anche taglia e numero di scarpe e se si possiede un'auto.

"Sono qui per cercare un'esperienza nuova e spero mi prendano". "Tentare è meglio che stare a casa seduti". Questi sono alcuni commenti delle aspiranti comparse. "Lavorando nella moda lo vediamo tutti i giorni. È come nel film, se non peggio" raccontano due ragazze in attesa di entrare. Mentre altri, arrivati troppo tardi, mostrano la loro delusione: "Siamo arrivati tardi, speriamo ci facciano entrare". "La gente lavora e putroppo non abbiamo potuto essere qui in orario" dicono alcuni ritardatari che sono rimasti fuori dallo showroom.

Un giornata impegnativa, iniziata per alcuni con la levataccia, ma d'altronde Il Diavolo veste Lady Gaga.