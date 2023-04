Prime Video: film e serie tv in arrivo ad aprile da non perdere

Il mese di aprile si presenza come un mese ricco di titoli interessanti per quanto riguarda il catalogo di Prime Video, la piattaforma di streaming on demand di proprietà del colosso dell'e-commerce Amazon. Il catalogo, questo mese, si arricchisce di titoli molti attesi, come l'ultima stagione di La fantastica signora Maisel o il nuovo progetto cinematografico che vede come protagonista indiscusso il Lillo Petrolo di Posaman.

Le novità Amazon Prime video di Aprile

The Marvelous Mrs. Maisel

Senza dubbio il titolo più atteso ad aprile sulla piattaforma di Amazon Prime Video è la quinta e - ahinoi - ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel. Se, nella quarta stagione, avevamo assistito a una sorta di parabola discendente per Midge Maisel (Rachel Brosnahan), la quinta stagione sembra aprirsi dove si era chiusa la precedente: dopo l'epifania che la comica aveva avuto lasciando la Carnagie Hall e il monologo di Lenny Bruce (Luke Kirby), sull'importanza di andare avanti e affrontare qualsiasi tempesta di neve. La quinta stagione, dunque, potrebbe essere la stagione della conferma del talento di Mrs. Maisel, della sua legittimazione in un mondo artistico popolato da uomini. Al suo fianco, come sempre, ci sarà la sua manager (Alex Borstein). La serie, nota anche con il titolo italiano La fantastica signora Maisel, debutta il 14 aprile coi primi tre episodi e poi andrà avanti con un appuntamento settimanale. Quattro giorni dopo, Prime Video farà uscire anche Alex Borstein: Corsets & Clown Suits.

Citadel

Sempre in ambito seriale, il 28 aprile su Prime Video arriva Citadel, coi primi due episodi e poi un episodio a settimana. La storia riguarda un'agenzia indipendente di spionaggio internazionale che è stata praticamente rasa al suolo per volere di un'associazione che opera al buio e che può rappresentare una minaccia per tutto il mondo. La caduta di Citadel - questo il nome dell'agenzia - ha portato gli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sing (Priyanka Chopra Jonas) a perdere i ricordi. Tuttavia, dopo essersi costruito una nuova vita e una nuova identità, Mason viene raggiunto dal suo ex capo Bernard Orlick (Stanley Tucci) che chiede il suo aiuto per fermare una volta per tutte i nemici appartenenti all'agenzia Manticore.

Grosso guaio all'Esquilino: la leggenda del Kung Fu

Per quanto riguarda i film originali e in esclusiva, il primo consiglio è quello che riguarda il nuovo progetto di Lillo Petrolo, comico dalla carriera già affermata che ha conosciuto un ulteriore slancio dopo la prima stagione di LOL - Chi ride è fuori, di cui è stato un protagonista assoluto. In questo nuovo film Lillo interpreta Martino, un attore con una carriera ormai alle spalle, che deciderà di insegnare l'antica arte del kung fu a un ragazzino dell'Esquilino (noto quartiere di Roma), da tempo vittima di bullismo. Il film è diretto da YouNuts! e debutterà il prossimo 6 aprile.

Sulle ali della speranza

Il 7 aprile su Prime Video debutta il film diretto da Sean McNamara, Sulle ali della speranza. Si tratta di una pellicola tratta da un'incredibile storia vera che segue l'atto eroico di un uomo di nome Doug White (Dennis Quaid) che si trova a pilotare e a far atterrare in sicurezza un aereo su cui viaggiava insieme alla sua famiglia, dopo che il pilota perde inaspettatamente la vita a metà del viaggio aereo.

Le altre serie TV in arrivo su Amazon Prime Video ad aprile

Greek Salad, 14 aprile

Inseparabili (Dead Ringers), 21 aprile

La scuola dei misteri - Terza stagione, 7 aprile

Gintama - Seconda stagione, 14 aprile

Gintama - Terza stagione, 21 aprile

Lamù, la ragazza dello spazio - Sesta stagione, 20 aprile

The powerpuff girls - Prima stagione, 1 aprile

Tutti i film disponibili ad Aprile

Sulle ali dell'onore (Devotion), 13 aprile

Caccia all'agente Freegard, 20 aprile

Judy Blume Forever, 21 aprile

L'uomo sulla strada, 4 aprile

La ragazza di Stillwater, 30 aprile

Come vedere Prime Video

Tutti i titoli citati sono disponibili sulla piattaforma Amazon Prime Video. Per accedere ai contenuti basta essere iscritti a un piano d'abbonamento Prime su Amazon, oppure usufruire del periodo di prova gratuita, cliccando qui.