Pronostici Oscar 2024: ecco chi sono i favoriti

Solo una manciata di ore ci separano dalla notte più importante dell'anno per il cinema mondiale, quella degli Oscar, che quest'anno ha dovuto fare i conti con mille problemi, non in ultimo lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori che per mesi ha paralizzato l'intero settore, provocando ritardi e rinvii. Nonostante questo, la situazione è molto più chiara dello scorso anno, quando con 7 vittorie su 11 candidature, Everything Everywhere All At Once, con Jamie Lee Curtis vinse su Angela Bassett protagonista del favorito Black Panther, lasciando un po' tutti stupiti della scelta.

Sarà secondo i pronostici, l'anno di Barbenheimer - Oppenheimer e Barbie -il termine coniato per descrivere il fenomeno di due strepitosi blockbuster ad alto budget, usciti in America lo stesso giorno, il 21 luglio, che seppur con percorsi e pubblico diverso, hanno stravinto al botteghino e infranto qualsiasi record, approdando entrambi agli Oscar. 13 nomination per Oppenheimer il film sull'inventore della bomba atomica e 11 per Barbie, la commedia femminista che nonostante la famigerata avversione dell'Academy per questo genere di pellicole, sarà presente in grande spolvero dopo la deludende esclusione ai Golden Globe.

I favoriti e chi vincerà

Il pubblico si sà ama le sorprese e il brivido dell'imprevisto, quindi, nonostante le previsioni, qualche outsider anche quest'anno potrebbe esserci. In Italia arriva il primo cambiamento visto che la cerimonia, dopo un lungo periodo di dirette notturne prima su Tele+ e poi su Sky e Tv8, approda in Rai gratuitamente con il collegamento in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo. A condurlo il giornalista Alberto Matano e in collegamento l’inviato del TG1 Paolo Sommaruga.

Sono milioni in tutto il mondo i pronostici che si fanno, e basandoci sugli esperti, ma anche sui gusti del pubblico e qualche indiscrezione, ecco chi vincerà o chi potrebbe vincere nell'edizione 2024.

Miglior Film

• American Fiction: Ben LeClair, Nikos Karamigios, Cord Jefferson and Jermaine Johnson, Producers

• Anatomia di una caduta: Marie-Ange Luciani and David Thion, Producers

• Barbie: David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley and Robbie Brenner, Producers

• The Holdovers – Lezioni di vita: Mark Johnson, Producer

• Killers of the Flower Moon: Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese and Daniel Lupi, Producers

• Maestro: Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning and Kristie Macosko Krieger, Producers

• Oppenheimer: Emma Thomas, Charles Roven and Christopher Nolan, Producers

• Past Lives: David Hinojosa, Christine Vachon and Pamela Koffler, Producers

• Povere creature!: Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos and Emma Stone, Producers

• La zona d’interesse: James Wilson

Vincerà: Oppenheimer

Potrebbe vincere: Povere creature!

Oppenheimer

Miglior attore protagonista

• Bradley Cooper (Maestro)

• Colman Domingo (Rustin)

• Paul Giamatti (The Holdovers)

• Cillian Murphy (Oppenheimer)

• Jeffrey Wright (Fiction americana)

Vincerà: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Potrebbe vincere: Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Miglior attrice protagonista

• Annette Bening (Nyad)

• Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

• Sandra Hüller (Anatomia di una caduta)

• Carey Mulligan (Maestro)

• Emma Stone (Povere creature)

Vincerà: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Emma Stone (Povere Creature)

Potrebbe vincere: Sandra Hüller (Anatomia di una caduta)

Emma Stone (Povere Creature!)

Miglior attore non protagonista

• Sterling K. Brown (American Fiction)

• Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

• Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

• Ryan Gosling (Barbie)

• Mark Ruffalo (Povere creature!)

Vincerà: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Potrebbe vincere: Ryan Gosling (Barbie)

Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Miglior attrice non protagonista

• Emily Blunt (Oppenheimer)

• Danielle Brooks (Il colore viola)

• America Ferrera (Barbie)

• Jodie Foster (Nyad)

• Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Vincerà: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Potrebbe vincere: Jodie Foster (Nyad)

Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers")

Miglior fotografia

• El Conde: Edward Lachman

• Killers of the Flower Moon: Rodrigo Prieto

• Maestro: Matthew Libatique

• Oppenheimer: Hoyte van Hoytema

• Povere creature!: Robbie Ryan

Vincerà: Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Potrebbe vincere: Rodrigo Prieto, Killers of the Flower Moon

Rodrigo Prieto, "Killers of the Flower Moon"

Miglior film internazionale

• Io Capitano: Italia

• Perfect Days: Giappone

• La società della neve: Spagna

• The Teachers’ Lounge: Germania

• La zona d’interesse: Regno Unito

Vincerà: "La zona d’interesse"

Potrebbe vincere: "Perfect Days"

La Zona d'Interesse

Migliore sceneggiatura originale

• Anatomia di una caduta: Screenplay – Justine Triet e Arthur Harari

• The Holdovers – Lezioni di vita: scritto da David Hemingson

• Maestro: Scritto da Bradley Cooper e Josh Singer

• May December: Screenplay di Samy Burch; sceneggiatura di Samy Burch e Alex Mechanik

Vincerà: Maestro; Scritto da Bradley Cooper e Josh Singer

Potrebbe vincere: The Holdovers – Lezioni di vita: scritto da David Hemingson

Bradley Cooper e Josh Singer

Migliore sceneggiatura non originale

• American Fiction: Scritto da Cord Jefferson

• Barbie: Scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach

• Oppenheimer: Scritto da Christopher Nolan

• Povere creature!: Screenplay di Tony McNamara

• La zona d’interesse: Scritto da Jonathan Glazer

Vincerà: “Povere creature!”

Potrebbe vincere: Greta Gerwig e Noah Baumbach "Barbie"

Greta Gerwig e Noah Baumbach "Barbie"

Migliore regia

• Anatomia di una caduta: Justine Triet

• Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese

• Oppenheimer: Christopher Nolan

• Povere creature!: Yorgos Lanthimos

• La zona d’interesse: Jonathan Glazer

Vincerà: Christopher Nolan, Oppenheimer

Potrebbe vincere: Martin Scorsese