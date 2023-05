Ray Stevenson, morto improvvisamente sul set l'attore della serie "Roma"

È morto ad Ischia l'attore inglese Ray Stevenson. Si trovava sull'isola verde per girare il film "Cassino a Ischia", diretto da Frank Ciota, quando ha accusato un malore per cui è stato necessario un ricovero d'urgenza. Da subito le sue condizioni sono apparse molto serie, e dopo un'ulteriore peggioramento, è morto all’ospedale Rizzoli. Nato a Lisburn, nell’Irlanda del Nord, il 25 maggio 1964, Stevenson era noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Tito Pullone nella serie Roma del 2005.

Amatissimo anche il suo personaggio di Volstagg in Thor di Kenneth Branagh e nei sequel The Dark World e Thor: Ragnarok. Sposato con l’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, l'aveva conosciuta proprio sul set della serie Roma. La coppia ha avuto tre figli: Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013). La scomparsa improvvisa ha lasciato tutti sgomenti, e nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo. Non sono stati resi noti i motivi del decesso, ma è molto probabile che si sia trattato di un attacco di cuore, anche se non ci sono al momento conferme.

Tanti sono i ruoli che l'attore irlandese aveva interpretato nella sua carriera sia per il grande che per il piccolo schermo. A cominciare da quello di Dragonet in King Arthur condividendo il set con Clive Owen, Keira Knightley e Ioan Gruffudd. Poi la fortunatissima serie Roma, del 2005 dove interpreta il personaggio di Tito Pullone. Poi ancora in Outpost e Aiuto Vampiro con Willem Dafoe e Salma Hayek. Nel 2008 è ancora protagonista in Punisher - Zona di guerra e qualche anno dopo, nel 2011, interpreta nel film Thor diretto da Kenneth Branagh: saga del supereroe figlio di Odino nella quale compare successivamente in The Dark World e Ragnarok. E ancora, è Porthos ne I tre moschettieri e un boss della mafia ucraina in Dexter.

Era stato chiamato anche per Ahsoka, la serie legata a Star Wars. L’attore aveva un ruolo da antagonista, quello di un ex ammiraglio imperiale. Aveva prestato la sua voce al comandante mandaloriano appartenente al clan Viszla apparso nelle due serie animate Star Wars: Clone wars e Star wars: Rebels. Recentemente Stevenson aveva lavorato anche in Vikings e interpretato il pirata Barbanera nella serie Black Sails. Il suo ultimo lavoro, quello sul set di Cassino, a Ischia, dove intepretava il personaggio di Nic Cassino, girato proprio sull'Isola verde, purtroppo non l'ha potuto portare a termine.