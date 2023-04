Il ritorno di Johnny Depp: sarà al Festival di Cannes nei panni di Luigi XV

L’attore Johnny Depp tornerà, nei panni di Luigi XV, nel mondo del cinema dopo il lungo processo che lo ha visto protagonista insieme all’ex moglie Amber Heard. Dopo anni di silenzio, a causa della battaglia legale durata dal 2016 al 2022, conclusasi con la condanna dell’attrice a versargli un risarcimento pari a 10.35 milioni di dollari, Johnny Depp aprirà la nuova edizione dell’attesissimo Festival di Cannes 2023 (16-27 maggio) con Jeanne du Barry, il film in costume ambientato nel diciottesimo secolo in cui interpreta il re di Francia Luigi XV.

Il film Jeanne du Barry aprirà il Festival di Cannes

L’attore americano si prepara a fare il suo grande ritorno sulla Croisette, nel film Jeanne du Barry, diretto e interpretato dall’artista francese Maïwenne Le Besco, anche sceneggiatrice della pellicola. Depp, infatti, inaugurerà la 76esima edizione del Festival di Cannes con il film che sarà proiettato in anteprima mondiale, martedì 16 maggio sul grande schermo del Grand Théâtre Lumière, dopo la cerimonia di apertura trasmessa in diretta da France Télévisions e Brut. In Jeanne du Barry, Maïwenne interpreterà l’omonimo personaggio principale accanto a Depp; nel cast ci saranno anche Benjamin Lavernhe, Melvil Porpaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair.

Il film, ambientato nella Francia del 1700, esplora l’ascesa e la caduta della cortigiana, Jeanne du Barry, una delle amanti di Luigi XV, che riesce a entrare nelle grazie del re. Si innamorano perdutamente e Jeanne si trasferisce a Versailles, infrangendo l’etichetta di corte. Madame du Barry, l'ultima grande favorita di Re Luigi XV, fu protagonista di innumerevoli scandali, intrecci amorosi e lusso sfrenato proprio mentre si avvicinava la rivoluzione francese.

Il ritorno sulla Croisette

Il ritorno al Festival di Cannes segna sicuramente un momento importante per la carriera di Dep: un’occasione di rinascita. Infatti, il processo con l’ex moglie ha avuto un grande eco mediatico, gettando sull’attore un’enorme ombra che ha rischiato di rovinare per sempre la sua immagine. A seguito delle accuse di molestia da parte di Amber Heard, Depp era stato allontanato dalla saga di Animali Fantastici ed isolato nel mondo del cinema. Quindi, dopo l'assoluzione dal processo in Virginia, l’attore avrà una grande rivincita dal momento che era stato licenziato da ogni produzione e considerato finito per le vicissitudini con l’ex compagna.

Gli altri film già annunciati al Festival di Cannes

L’annuncio completo dei film che saranno presentati a Cannes arriverà il prossimo 13 aprile; tuttavia, oltre a Jeanne du Barry, sono stati già confermati altri titoli: Indiana Jones e il quadrante del destino con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas; Oppenheimer di Christopher Nolan e Killers of the flower moon con la regia di Martin Scorsese che avrà come protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e Lily Gladstone. Infine, la serie tv The Idol, nel cui cast compare anche la figlia di Johnny, Lily-Rose Depp.