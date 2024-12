"Santa Claus", il film "maledetto" di Natale: cosa è successo al cast

Ascolta ora 00:00 00:00

"Santa Claus" è uno dei classici natalizi, tenero, commovente e pieno di insegnamenti, che racconta la storia di un taglialegna che salva Babbo Natale. Ma la verità dietro la pellicola degli anni '80, diventata iconica, è ben diversa.

Il film preferito delle feste

Interpretato da David Huddleston nel ruolo di Babbo Natale e Dudley Moore nel ruolo di Patch the Elf, ha tutto quello che serve per essere il film preferito delle feste; musica, risate, commozione e una platea di star di prim'ordine. All'epoca dell'uscita, il 27 novembre 1985, oltre a portare gioia agli spettatori, l'aveva portata anche al botteghino incassando l'incredibile cifra di 16,9 milioni di sterline.

La "parte oscura" della pellicola

Dopo quasi quattro decenni dall'uscita nelle sale cinematografiche si scopre che molti degli amati attori che componevano il cast dopo aver lavorato in quella pellicola hanno subito una morte tragica o hanno cambiato drasticamente lavoro, tanto da definirlo, come molti altre pellicole, maledetto. Ecco che fine hanno fatto i protagonisti.

Dudley Moore: Patch

Nella pellicola Moore interpretava l'elfo Patch esperto nella fabbricazione di giocattoli al Polo Nord, che scontento del suo lavoro scappa per andare a New York, mettendo in pericolo il Natale accettando un lavoro in un'azienda di giocattoli in fallimento, gestita da un losco uomo d'affari.

All'epoca per Moore il successo fu clamoroso, ma dopo la brillante carriera, nel 1999 entrò nel tunnel di una grave depressione dovuta ad un cattivo stato di salute. Solo poco tempo dopo gli venne diagnosticata una paralisi progressiva simile al Parkinson. L'attore morì all'età di 66 anni nella sua casa il 27 marzo.

David Huddleston: Babbo Natale

Quello di Huddleston era ovviamente il ruolo principale della pellicola ottenuto dopo il successo strepitoso del film del 1974 "Mezzogiorno e mezzo di Fuoco". Dopo aver recitato come Babbo Natale per un po' ha continuato la carriera di attore addirittura con un ruolo da protagonista nel "Grande Lebowski" del 1998. Poi l'inaspettata decisione di lasciare il mondo del cinema nonostante la candidatura ad un Emmy Award. L'attore è poi morto a causa di una malattia cardiaca a Santa Fe nel 2016.

John Lithgow: B.Z.

Nel film Lithgow era l'avido imprenditore di giocattoli che approfitta dell'ingenuità dell'elfo Patch. Nonostante il successo, anche lui inaspettatamente lasciò il mondo del cinema per la tv. Tra tutti gli attori è forse l'unico ad aver avuto più successo, a parte una vita sentimentale tormentata fatta di due matrimoni e altrettanti divorzi.

Judy Cornwell: Mrs Claus

Cornwell nella pellicosa era la signora Claus, responsabile della lista dei bambini cattivi che non avrebbero ricevuto doni da parte di Natale. La sua tenera interpretazione la rese un'attrice molto amata da tutti. Anche se come molti degli altri interpreti lasciò il mondo del cinema per dedicarsi a quello del teatro. La sua ultima apparizione televisiva è stata come celebrity nel programma "Pointless".

Carrie Kei Heim: Cornelia

Helm nella pellicola era Cornelia, la bambina dai capelli rossi nipote del cattivo del film. Dopo la pellicola ha continuato a lavorare come baby attrice, decidendo poi, dopo una serie di sventure, che la recitazione non era il suo futuro diventando avvocato e poi scrittrice.

Christian Fitzpatrick: Joe

Christian era il monello di strada nel film Santa Claus. Il suo personaggio lo vede in prima linea per aiutare a salvare il Natale. Dopo la sua brillante interpretazione ha recitato in diverse pellicole, ma nonostante sembrasse destinato alla fama, non è mai riuscito a fondare completamente. Ancora oggi dopo 40 anni è alla ricerca di un ruolo importante e lavora come doppiatore.

Burgess Meredith: l'elfo adulto

È lui che nel film dona a Babbo

Natale la possibilità di viaggiare nel tempo permettendogli di completare la sua missione. Dopo il film ha avuto qualche parte per poi cambiare e diventare regista. Poi l'arrivo dell'Alzheimer e la morte dovuta ad un melanoma.